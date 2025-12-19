Hindustan Hindi News
हिजाब विवाद में महबूबा मुफ्ती की बेटी ने सीएम नीतीश को घेरा, FIR की चेतावनी; बीजेपी को भी लपेटा

हिजाब विवाद में महबूबा मुफ्ती की बेटी ने सीएम नीतीश को घेरा, FIR की चेतावनी; बीजेपी को भी लपेटा

संक्षेप:

हिजाब विवाद के बीच पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सीएम नीतीश के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी दी है। उन्होने कहा उन्होने जो भी हरकत की है। उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होने बीजेपी पर भी हमला बोला है।

Dec 19, 2025 03:59 pm IST
पटना के एक कार्यक्रम में मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब हटाने को सीएम नीतीश कुमार पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता इल्तिजा मुफ्ती हमला बोला है। उन्होने कहा कि किसी को कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाए। अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं।

इल्तिजा ने कहा उन्होने (नीतीश कुमार) जो हरकत की है। उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पीडीपी नेता ने कोठीबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। हालांकि FIR दर्ज हुई है, या नहीं इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होने कहा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसी हरकत की तो माफी मांगने की बजाय भाजपा सरकार के मंत्री बेहूदा बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का हवाला देते हुए उन्होने कहा कि वे कहते हैं, कि हिन्दुस्तान के मुस्लिम भाड़ में जाए, तो भाड़ में हम लोग क्यों जाएं। अगर आपने मुसलमानों का हिजाब छुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए।

वहीं इस मामले पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को एक महिला का हिजाब उतारने की क्या जरूरत महसूस हुई? उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। उस डॉक्टर को बुलाकर माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें 15 दिसंबर को पटना में एक समारोह में सीएम नीतीश 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इस दौरान महिला डॉक्टर नुसरत परवीन हिजाब पहनकर मंच पर आईं। इस दौरान नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया था।

