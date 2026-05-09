तिलक की खुशियों पर लगा ग्रहण, समारोह में आए 50 लोग पहुंच गए अस्पताल; अफरात-फरी मची

तिलक समारोह में भोजन करने के कुछ देर बाद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों की मदद से पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में भर्ती कराया गया। कुछ लोग निजी क्लीनिकों में भी इलाज करा रहे हैं।

Bihar News: बिहार के गयाजी में एक शादी वाले घर में उस समय अफरातफरी मच गई जब लोग बीमार होने लगे। गुरुआ थाना क्षेत्र के धाना बिगहा गांव में तिलक समारोह में भोजन करने के बाद लगभग 50 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। भोजन करने के कुछ देर बाद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों की मदद से पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में भर्ती कराया गया। कुछ लोग निजी क्लीनिकों में भी इलाज करा रहे हैं।

सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. हरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस भेजकर मरीजों को अस्पताल लाया गया तथा सभी का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मरीजों की स्थिति सामान्य है। बताया गया कि तिलक समारोह में सभी लोगों ने भोज खाया था जिनमें से 50 लोगों ने फूड पॉजनिंग की शिकायत की।

चिकित्सक डॉ. नीतीश कुमार ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में धाना बिगहा गांव के 45 वर्षीय सुनिता देवी, 44 वर्षीय प्रेमनी देवी, 17 वर्षीय रौशन कुमार, 22 वर्षीय आनंद कुमार, 45 वर्षीय रमेश राम, 28 वर्षीय राहुल राज, 30 वर्षीय आकाश कुमार, 25 वर्षीय कुंदन कुमार एवं 10 वर्षीय अंकुश कुमार सहित कुल 33 लोग शामिल हैं।