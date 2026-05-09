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तिलक की खुशियों पर लगा ग्रहण, समारोह में आए 50 लोग पहुंच गए अस्पताल; अफरात-फरी मची

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तिलक समारोह में भोजन करने के कुछ देर बाद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों की मदद से पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में भर्ती कराया गया। कुछ लोग निजी क्लीनिकों में भी इलाज करा रहे हैं।

तिलक की खुशियों पर लगा ग्रहण, समारोह में आए 50 लोग पहुंच गए अस्पताल; अफरात-फरी मची

Bihar News: बिहार के गयाजी में एक शादी वाले घर में उस समय अफरातफरी मच गई जब लोग बीमार होने लगे। गुरुआ थाना क्षेत्र के धाना बिगहा गांव में तिलक समारोह में भोजन करने के बाद लगभग 50 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। भोजन करने के कुछ देर बाद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों की मदद से पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में भर्ती कराया गया। कुछ लोग निजी क्लीनिकों में भी इलाज करा रहे हैं।

सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. हरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस भेजकर मरीजों को अस्पताल लाया गया तथा सभी का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मरीजों की स्थिति सामान्य है। बताया गया कि तिलक समारोह में सभी लोगों ने भोज खाया था जिनमें से 50 लोगों ने फूड पॉजनिंग की शिकायत की।

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चिकित्सक डॉ. नीतीश कुमार ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में धाना बिगहा गांव के 45 वर्षीय सुनिता देवी, 44 वर्षीय प्रेमनी देवी, 17 वर्षीय रौशन कुमार, 22 वर्षीय आनंद कुमार, 45 वर्षीय रमेश राम, 28 वर्षीय राहुल राज, 30 वर्षीय आकाश कुमार, 25 वर्षीय कुंदन कुमार एवं 10 वर्षीय अंकुश कुमार सहित कुल 33 लोग शामिल हैं।

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ग्रामीणों के अनुसार प्राइमरी स्कूल हब्बीपुर में नियुक्त शिक्षक रमेश दास के भगिना का तिलक कार्यक्रम गुरुवार की शाम में था। तिलक समारोह में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उनके लिए भोज की व्यवस्था की गयी थी। भोजन करने के बाद एक-एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले पर नजर बनाए हुए है। मेडिकल टीम डॉक्टरों के साथ गांव में कैंप कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने तैयार भोजन और सामग्री का सैंपल कलेक्ट किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम उनकी जांच कर रही है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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