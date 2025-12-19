गया में फाइनेंस कर्मी, रोहतास में किसान से डेढ़ लाख की लूट; घात लगाए बदमाश कैश लेकर भागे

संक्षेप: गया में फाइनेंस कर्मी से घात लगाए बदमाशों ने डेढ़ लाख रुपए लूट लिए। वहीं रोहतास में किसान से अपराधियों ने बंदूक की नोंक पर 1.5 लाख लूट को अंजाम दिया। और कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

बिहार के दो जिलों में घात लगाए बदमाशों ने डेढ़-डेढ़ लाख की लूट को अंजाम दिया। पहली घटना रोहतास के बिक्रमगंज की है। जहां अपराधियों ने एक किसान से डेढ़ लाख रुपये छीनकर भाग निकले। इस संबंध में पीड़ित द्वारा बिक्रमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जोन्ही टोला निवासी धनजी सिंह ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा गया है कि गुरुवार की शाम वे काराकाट बाजार से धान बिक्री का डेढ़ लाख रुपए लेकर पत्नी के साथ गांव जोन्ही टोला (विशंभरपुर) जा रहा था।

तभी सूर्य मंदिर से थोड़ी दूर पर पेड़ के पास घात लगाये चार व्यक्ति बैठे थे। दोनाली बंदूक से लैस तीन व्यक्ति मुझे पकड़कर बधार में लेकर गए तथा रुपए छीनने के बाद फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं गया जिले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से डेढ़ लाख की लूट हो गई।