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न दूल्हा, न बारात… बक्सर में महिला ने युवती संग रचाई शादी, मंदिर में लिए फेरे

Apr 06, 2026 03:25 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बक्सर
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बिहार के बक्सर में दो बच्चों की माँ संध्या देवी ने अविवाहित रूबी कुमारी से मंदिर में विवाह रचा लिया। 15 दिनों के प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने अष्टभुजी और रामेश्वर नाथ मंदिर में रस्में पूरी कीं। सामाजिक बंधनों को चुनौती देने वाली यह अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

न दूल्हा, न बारात… बक्सर में महिला ने युवती संग रचाई शादी, मंदिर में लिए फेरे

Bihar News: बिहार के बक्सर जिले से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने न केवल सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी है, बल्कि पूरे इलाके में चर्चा और बहस का विषय बन गई है। यहाँ एक शादीशुदा महिला और एक अविवाहित युवती ने लोक-लाज और सामाजिक बंधनों की परवाह किए बिना एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया और मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह रचा लिया।

दोस्ती से शुरू हुआ सफर, प्यार में बदला

यह मामला बक्सर जिले के बगेन गोला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, संध्या देवी की शादी साल 2010 में अतवारु यादव से हुई थी। संध्या के दो बच्चे भी हैं और उनका वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा था। उनके पति बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। इसी बीच, संध्या की मुलाकात रूबी कुमारी नामक युवती से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य दोस्ती हुई, लेकिन पिछले 15 दिनों से वे लगातार एक-दूसरे के साथ समय बिता रही थीं। दोनों साथ में सोशल मीडिया के लिए वीडियो भी बनाती थीं। इसी दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई और धीरे-धीरे यह प्रेम संबंध में बदल गया। दोनों ने फैसला किया कि वे अब एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं।

मंदिर में लिए सात फेरे, भगवान को माना साक्षी

जब दोनों ने साथ रहने का पक्का इरादा कर लिया, तो उन्होंने इसे धार्मिक मान्यता देने का निर्णय लिया। 4 अप्रैल, 2026 को संध्या और रूबी विंध्याचल स्थित अष्टभुजी मंदिर पहुँचीं। वहां उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ सात फेरे लिए और एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। इतना ही नहीं, विंध्याचल से वापस लौटने के बाद उन्होंने बक्सर के प्रसिद्ध रामेश्वर नाथ मंदिर में भी मत्था टेका। वहां भी उन्होंने एक-दूसरे को माला पहनाकर शादी की रस्में दोहराईं और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस अनोखी शादी की तस्वीरें और खबरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

विवाह के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म

इस विवाह के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के बीच इस शादी को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। फिलहाल, संध्या और रूबी ने दुनिया की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया है और साथ रहने का संकल्प लिया है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
जयेन्द्र पाण्डेय मुख्यधारा की पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बना रहे एक उभरते हुए पत्रकार है। सितंबर 2025 से वे 'हिन्दुस्तान' डिजिटल के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन (JIMMC), नोएडा से पत्रकारिता की बारीकियां सीखने वाले जयेन्द्र ने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज (Zee News) में इंटर्नशिप से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर ट्रेनी फीचर स्टोरीज पर काम किया, जहाँ उन्होंने कंटेंट की गहराई को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। नोएडा के ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उनकी 'स्पेशल स्टोरीज' हमेशा तथ्यों और निष्पक्षता पर आधारित रही हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेन्द्र पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कंसल्टेंसी की गहरी समझ रखते हैं। वे न केवल खबरों को कवर करते हैं, बल्कि चुनावी समीकरणों और कैंपेन मैनेजमेंट की बारीकियों का विश्लेषण करने में भी माहिर हैं। पत्रकारिता के साथ राजनीतिक रणनीति का यह अनूठा मेल उन्हें आज के डिजिटल युग का एक बहुमुखी प्रोफेशनल बनाता है। और पढ़ें
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