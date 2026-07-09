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BRABU: हवा में रह गए मैनेजमेंट और फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स, डेढ़ साल पहले सीनेट से मिली थी मंजूरी

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
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बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में  एमबीए के अलावा पिछले वर्ष पास हुए फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी नहीं खुला। करीब डेढ़ साल पहले इसके लिए सीनेट से मंजूरी मिल गई थी।

BRABU: हवा में रह गए मैनेजमेंट और फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स, डेढ़ साल पहले सीनेट से मिली थी मंजूरी

BRABU News: मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटीयू में सीनेट से पास होने के बाद भी मैनेजमेंट और फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स हवा में ही रह गये। डेढ़ वर्ष पहले बीआरएबीयू में नया मैनेजमेंट विभाग खोलने की घोषणा हुई थी। डिस्टेंस में तात्कालिक तौर पर विभाग शुरू भी किया गया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

सूत्रों के मुताबिक बीआरएबीयू ने अलग एमबीए कोर्स का प्रावधान किया था। विवि एमबीए को कॉमर्स विभाग से निकालकर अलग विभाग बनाना चाहता था। इसके लिए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूची भी तैयार की गई और इसे सरकार के पास भेजा गया, लेकिन मामला अटक गया। एमबीए से जुड़े लोगों ने बताया कि बीआरएबीयू दूसरे सामान्य विभागों की तरह एमबीए का विभाग भी चलाना चाहता था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे सेल्फ फिनांस मोड में खोलने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। एमबीए में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की तैनाती के लिए बीआरएबीयू ने पोस्ट क्रियेशन कमेटी से भी प्रस्ताव पास कराये थे।

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विश्वविद्यालय के जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं

एमबीए के अलावा पिछले वर्ष पास हुए फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी नहीं खुला। फूड टेक्नोलॉजी कोर्स को पीजी केमेस्ट्री विभाग में चलाया जाना था। इस कोर्स के लिए सिलेबस भी तैयार कर लिया गया। सिलेबस को आनन फानन में एकेडिक काउंसिल और सीनेट से पास कराया गया, लेकिन यह कोर्स भी सरकार के पास जाकर रुक गया। सूत्रों ने बताया कि इस कोर्स के बारे में सरकार ने कुछ सवाल विवि को दिये, लेकिन विवि से दिये जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हो सकी। इस कारण इस कोर्स को चलाने की हरी झंडी नहीं मिली। फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स सेल्फ फिनांस के तहत ही चलाया जाना था। केमेस्ट्री विभाग की निगरानी में यह कोर्स चलना था।

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पहले भी सीनेट से पास होने के बाद अटके हैं कई कोर्स

बीआरएबीयू में पहले भी कई कोर्स सीनेट से पास होने के बाद भी नहीं खुले हैं। कुलपति प्रो. हनुमान प्रसाद पांडेय के समय चार तरह के एमबीए के कोर्स को सीनेट से पास किया गया, लेकिन वह कोर्स नहीं खुल सका। वर्ष 2020 में ये कोर्स पास हुए थे। चार तरह के एमबीए का सिलेबस भी तैयार किया गया, लेकिन कोर्स शुरू नहीं होने से वह कागजी रह गया। कई कॉलेजों में मास कम्युनिकेशन के कोर्स भी पास किये गये, लेकिन अबतक विवि या कॉलेजों में नहीं खुल सके हैं।

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कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि नए कोर्स की मंजूरी के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अप्रूवल मिलते ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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