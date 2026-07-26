बिहार में सड़क पर दौड़ी मौत; चाचा-भतीजा समेत 10 की गई जान, इन जिलों में रफ्तार का कहर

बिहार में सड़क हादसों में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में चाचा-भतीजा भी शामिल हैं। आरा में तीन तो बिहारशरीफ में दो लोग काल के गाल में समा गए।

बिहार में रविवार हादसों का दिन रहा। नालंदा, आरा, कटिहार, अररिया में भीषण सड़क हादसे हुए जिनमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में चाचा-भतीजा भी शामिल हैं। आरा में तीन तो बिहारशरीफ में दो लोग काल के गाल में समा गए। सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

पहली घटना भोजपुर में हुई। बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा-भतीजे सहित तीन युवकों की मौत हो गई। हादसा पीरो थाना क्षेत्र के धोबीघटवा के समीप हुआ। मृतकों में बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा दलित टोला निवासी बादल मुसहर के 20 वर्षीय पुत्र गोलू मुसहर, उसी गांव के गामा मुसहर के 21 वर्षीय पुत्र शक्ति मुसहर और जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तेंदुनी गांव निवासी स्व. ललन सिंह के 35 वर्षीय पुत्र प्रदीप सिंह शामिल हैं।

ससुराल से चाचा के साथ लौट रहा था शक्ति प्रदीप कुमार एल्युमीनियम और स्टील की खिड़की-दरवाजे बनाने का काम करता था। गोलू मुसहर और शक्ति मुसहर चाचा-भतीजा बताये जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर पीरो थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तत्काल पीरो स्थित सीएचसी ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि चाचा-भतीजे गोलू मुसहर की ससुराल रोहतास के काराकाट से अपने गांव धरहरा लौट रहे थे। वहीं प्रदीप सिंह बाइक से खिड़की-दरवाजा की माप लेने पीरो स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। इसी दौरान धोबीघटवा के समीप दोनों की बाइक की भिड़ंत हो गई।

बिहारशरीफ में दो दोस्तों की मौत दूसरी घटना बिहारशरीफ में घटी। छबिलापुर थाना क्षेत्र के राजगीर-छबिलापुर मार्ग पर मोरा गांव के पास रविवार को अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार इंटर के दो छात्रों की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतकों की पहचान गया जिले के नीमचकबथानी थाना क्षेत्र के चौसंडी गांव निवासी मो. अकबर के 18 वर्षीय पुत्र मो. अरबाज व मो. सफीक अंसारी के 18 वर्षीय पुत्र मो. समीर के रूप में की गई। दोनों इस्लामपुर के मौलानाचक इंटर कॉलेज के छात्र थे।

अररिया में हाइवा की टक्कर से दो की मौत

अररिया-जीरोमाइल फोरलेन पर भारत गैस एजेंसी के समीप रविवार को तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक व एक महिला की मौत हो गयी। जबकि इस हादसे में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक युवक 35 वर्षीय नन्हें व अफाक की 55 वर्षीया पत्नी शाहिदा खातून जोकीहाट थाना क्षेत्र के ठेंगापुर गांव की रहनेवाली थी।

कटिहार में 10 वर्षीय बालक की मौत कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 31 पर रविवार दोपहर हाइवा मिक्सर गाड़ी की चपेट में आने से 10 वर्षीय मो. नियामत की सड़क हादसे में मौत हो गयी। इस दौरान परिजन और स्थानीय लोगों ने एनएच 31 (कटिहार-गेड़ाबाड़ी रोड) को तीन घंटे तक जाम कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने टायर जलाकर आगजनी की। सूचना पर तत्काल मुफस्सिल, सहायक और यातायात थाने की पुलिस पहुंची। लोगों को समझाने की काफी कोशिश की। मगर आक्रोशित लोग मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर डटे रहे। जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।