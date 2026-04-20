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बिहार में हैवानियत, 5 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या; शादी का भोज खाकर लौट रही थी लड़की

Apr 20, 2026 05:30 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्ची रविवार शाम एक शादी समारोह से लौट रही थी, तभी वह लापता हो गई। सोमवार सुबह उसका शव मक्के के खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्ट-मार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बिहार में हैवानियत, 5 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या; शादी का भोज खाकर लौट रही थी लड़की

Bihar News: बिहार के पूर्णिया जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। अमौर थाना क्षेत्र के धुरपौली पंचायत में एक 5 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची रविवार शाम एक शादी समारोह में भोज खाने गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। सोमवार सुबह उसका शव गांव के ही एक मक्के के खेत से बरामद हुआ।

शादी की खुशियां मातम में बदली

जानकारी के अनुसार, बच्ची रविवार की शाम अपने घर से करीब के ही एक शादी समारोह में भोज खाने के लिए निकली थी। जब काफी देर तक वह वापस नहीं आई, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। रात भर गांव और आसपास के इलाकों में तलाश की गई, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने मक्के के खेत में बच्ची का लथपथ शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

गला रेतकर की गई बेरहमी से हत्या

वारदात का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। तेज धारदार हथियार से बच्ची का गला रेता गया है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि, पुलिस अभी पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों और किसी अन्य तरह के शोषण की पुष्टि हो सके।

पुलिस जांच में जुटी, परिजनों में कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही अमौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्ट-मार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए हैं और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गांव के लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश है और वे दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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