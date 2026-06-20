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भरत तिवारी एनकाउंटर में निलंबन काफी नहीं; संजय झा बोले- अपराध पुलिस ने किया तो वो भी नहीं बचे

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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संजय झा ने  कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन वह काफी नहीं है। सीनियर पदाधिकारी द्वारा इस मामले की समय सीमा के अंदर जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

भरत तिवारी एनकाउंटर में निलंबन काफी नहीं; संजय झा बोले- अपराध पुलिस ने किया तो वो भी नहीं बचे

Sanjay Jha on Bharat Tiwari Encounter: आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अपनी ही सरकार की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो वीडियो सामने आया है, वह निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। इस मामले में निंलबन की कार्रवाई काफी नहीं है। पुलिस भी अगर अपराध करे तो कार्रवाई होना चाहिए।

संजय झा ने सोशल मीडिया पर बताया है कि इस मामले में राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन वह काफी नहीं है। सीनियर पदाधिकारी द्वारा इस मामले की समय सीमा के अंदर जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जब यह कहती है कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, तो यह सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं होता है। अगर पुलिसकर्मी भी कोई अपराध करता है, तो वह भी बचना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

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इस मामले में बिहार सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। संजय झा ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भोजपुर जिले के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का फैसला स्वागत योग्य एवं सराहनीय है। उम्मीद है कि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से न्यायिक जांच होगी, मामले का पूरा सच सामने आएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई होगी।

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भरत तिवारी एनकाउंटर में विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल भी पुलिस पर आक्रामक है। बीजेपी के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सबसे पहले पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया।उन्होंने कहा कि भरत का हाफ एनकाउंटर भी किया जा सकता था। उसका सोशल मीडिया पर व्यवहार अच्छा नहीं था। लेकिन, पुलिस को उसका आपराधिक इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए था। सरकार ने निलंबन की कार्रवाई करके अपनी मंशा जाहिर कर दिया है।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी इस पुलिसिया कार्रवाई पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। 48 घंटे के भीतर दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इस मामले में दखल देने और आवश्यक जांच करके कार्रवाई का आग्रह किया। विपक्ष की ओर से भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेटे की मौत हो गई और पिता पर एफआईआर हो गया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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