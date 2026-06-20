भरत तिवारी एनकाउंटर में निलंबन काफी नहीं; संजय झा बोले- अपराध पुलिस ने किया तो वो भी नहीं बचे

संजय झा ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन वह काफी नहीं है। सीनियर पदाधिकारी द्वारा इस मामले की समय सीमा के अंदर जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Sanjay Jha on Bharat Tiwari Encounter: आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अपनी ही सरकार की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो वीडियो सामने आया है, वह निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। इस मामले में निंलबन की कार्रवाई काफी नहीं है। पुलिस भी अगर अपराध करे तो कार्रवाई होना चाहिए।

संजय झा ने सोशल मीडिया पर बताया है कि इस मामले में राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन वह काफी नहीं है। सीनियर पदाधिकारी द्वारा इस मामले की समय सीमा के अंदर जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जब यह कहती है कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, तो यह सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं होता है। अगर पुलिसकर्मी भी कोई अपराध करता है, तो वह भी बचना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

इस मामले में बिहार सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। संजय झा ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भोजपुर जिले के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का फैसला स्वागत योग्य एवं सराहनीय है। उम्मीद है कि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से न्यायिक जांच होगी, मामले का पूरा सच सामने आएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई होगी।

भरत तिवारी एनकाउंटर में विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल भी पुलिस पर आक्रामक है। बीजेपी के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सबसे पहले पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया।उन्होंने कहा कि भरत का हाफ एनकाउंटर भी किया जा सकता था। उसका सोशल मीडिया पर व्यवहार अच्छा नहीं था। लेकिन, पुलिस को उसका आपराधिक इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए था। सरकार ने निलंबन की कार्रवाई करके अपनी मंशा जाहिर कर दिया है।