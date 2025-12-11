Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
बेगूसराय में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर हत्या; कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने गोलियों से भूना

बेगूसराय में कपड़ा व्यापारी मो. शहजाद को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने मृतक से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Dec 11, 2025 09:21 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, वीरपुर/तेघड़ा (बेगूसराय)
बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बहरबन्नी ब्रह्म स्थान के पास गुरुवार की सुबह बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी 35 वर्षीय मो. शहजाद को गोलियों से भून डाला। व्यवसायी तेघड़ा प्रखंड के पिपरा दोदराज पंचायत के फरदी गांव निवासी मो. अजीम का पुत्र था। घटना की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि मो. शहजाद सुबह में बाइक पर कपड़े का बंडल बांधकर घर से वीरपुर पुल चौक स्थित अपनी दुकान के लिए निकला था। तभी बहरबन्नी ब्रह्मस्थान के पास एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और एक के बाद एक तीन गोलियां मार दी।

दो गोली उसकी आंख के ऊपर और एक गोली उसके पेट के पास लगी। गोली लगने के बाद वह बाइक समेत रोड पर गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। व्यवसायी की मौत के बाद बदमाश उसकी जेब से पांच हजार रुपए और मोबाइल लेकर भाग निकले। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि गांव के ही कुछ अपराधियों ने उसकी हत्या की है। वे लोग मो. शहजाद से पांच लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे थे।

इधर, घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। हालांकि, आक्रोशित लोगों ने शव को उठाने नहीं दिया। वे हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए एसपी मनीष कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे। सदर डीएसपी पंकज कुमार पहले से ही वारदात स्थल पर कैम्प कर रहे थे। एसपी ने आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों से बात की और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। लोगों को समझाने के बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।