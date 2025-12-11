बेगूसराय में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर हत्या; कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने गोलियों से भूना

संक्षेप: बेगूसराय में कपड़ा व्यापारी मो. शहजाद को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने मृतक से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बहरबन्नी ब्रह्म स्थान के पास गुरुवार की सुबह बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी 35 वर्षीय मो. शहजाद को गोलियों से भून डाला। व्यवसायी तेघड़ा प्रखंड के पिपरा दोदराज पंचायत के फरदी गांव निवासी मो. अजीम का पुत्र था। घटना की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि मो. शहजाद सुबह में बाइक पर कपड़े का बंडल बांधकर घर से वीरपुर पुल चौक स्थित अपनी दुकान के लिए निकला था। तभी बहरबन्नी ब्रह्मस्थान के पास एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और एक के बाद एक तीन गोलियां मार दी।

दो गोली उसकी आंख के ऊपर और एक गोली उसके पेट के पास लगी। गोली लगने के बाद वह बाइक समेत रोड पर गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। व्यवसायी की मौत के बाद बदमाश उसकी जेब से पांच हजार रुपए और मोबाइल लेकर भाग निकले। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि गांव के ही कुछ अपराधियों ने उसकी हत्या की है। वे लोग मो. शहजाद से पांच लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे थे।