समस्तीपुर में आग का तांडव, सो रहा 5 साल का मासूम जिंदा जला; 5 घर जलकर खाक
समस्तीपुर के विशनपुर मुसहरी टोला में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 5 साल के मासूम श्याम की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उसका जुड़वां भाई बच गया। इस हादसे में पांच घर जलकर राख हो गए और एक मवेशी की भी जान चली गई। पुलिस और एफएसएल मामले की जांच कर रही है।
Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विशनपुर मुसहरी टोला में रविवार को शॉर्ट सर्किट से एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। इस भीषण घटना में घर के अंदर सो रहे दो जुड़वां भाइयों में से एक 5 वर्षीय मासूम श्याम की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि, उसका दूसरा भाई बाल-बाल बच गया। इस अग्निकांड में पांच गरीब परिवारों के घर जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, विशनपुर मुसहरी टोला निवासी अशोक सदा के दोनों जुड़वां बेटे घर के अंदर सो रहे थे। तभी अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने फूस के घर को अपनी चपेट में ले लिया।
आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने किसी तरह लपटों के बीच से एक बच्चे को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 5 साल का मासूम आग की ऊंची लपटों और धुएं के बीच घर में ही फंस गया। जब तक लोग उस तक पहुंच पाते, मासूम की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई।
पांच घर जले, मवेशी भी नहीं बचे
आग इतनी भीषण थी कि इसने आसपास के पांच घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा अनाज, कपड़े और पैसे जलकर खाक हो गए। इस हादसे में घर के भीतर बंधी एक बकरी भी जिंदा जल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगैड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
पुलिस और FSL की जांच शुरू
घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की गंभीरता और आग लगने के कारणों की सटीक जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य और नमूने एकत्र किए हैं। इस घटना के बाद पूरे मुसहरी टोला में सन्नाटा पसरा हुआ है। मासूम के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।