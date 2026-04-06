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समस्तीपुर में आग का तांडव, सो रहा 5 साल का मासूम जिंदा जला; 5 घर जलकर खाक

Apr 06, 2026 01:34 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर के विशनपुर मुसहरी टोला में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 5 साल के मासूम श्याम की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उसका जुड़वां भाई बच गया। इस हादसे में पांच घर जलकर राख हो गए और एक मवेशी की भी जान चली गई। पुलिस और एफएसएल मामले की जांच कर रही है।

समस्तीपुर में आग का तांडव, सो रहा 5 साल का मासूम जिंदा जला; 5 घर जलकर खाक

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विशनपुर मुसहरी टोला में रविवार को शॉर्ट सर्किट से एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। इस भीषण घटना में घर के अंदर सो रहे दो जुड़वां भाइयों में से एक 5 वर्षीय मासूम श्याम की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि, उसका दूसरा भाई बाल-बाल बच गया। इस अग्निकांड में पांच गरीब परिवारों के घर जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, विशनपुर मुसहरी टोला निवासी अशोक सदा के दोनों जुड़वां बेटे घर के अंदर सो रहे थे। तभी अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने फूस के घर को अपनी चपेट में ले लिया।

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आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने किसी तरह लपटों के बीच से एक बच्चे को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 5 साल का मासूम आग की ऊंची लपटों और धुएं के बीच घर में ही फंस गया। जब तक लोग उस तक पहुंच पाते, मासूम की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई।

पांच घर जले, मवेशी भी नहीं बचे

आग इतनी भीषण थी कि इसने आसपास के पांच घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा अनाज, कपड़े और पैसे जलकर खाक हो गए। इस हादसे में घर के भीतर बंधी एक बकरी भी जिंदा जल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगैड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

पुलिस और FSL की जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की गंभीरता और आग लगने के कारणों की सटीक जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य और नमूने एकत्र किए हैं। इस घटना के बाद पूरे मुसहरी टोला में सन्नाटा पसरा हुआ है। मासूम के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
जयेन्द्र पाण्डेय मुख्यधारा की पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बना रहे एक उभरते हुए पत्रकार है। सितंबर 2025 से वे 'हिन्दुस्तान' डिजिटल के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन (JIMMC), नोएडा से पत्रकारिता की बारीकियां सीखने वाले जयेन्द्र ने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज (Zee News) में इंटर्नशिप से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर ट्रेनी फीचर स्टोरीज पर काम किया, जहाँ उन्होंने कंटेंट की गहराई को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। नोएडा के ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उनकी 'स्पेशल स्टोरीज' हमेशा तथ्यों और निष्पक्षता पर आधारित रही हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेन्द्र पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कंसल्टेंसी की गहरी समझ रखते हैं। वे न केवल खबरों को कवर करते हैं, बल्कि चुनावी समीकरणों और कैंपेन मैनेजमेंट की बारीकियों का विश्लेषण करने में भी माहिर हैं। पत्रकारिता के साथ राजनीतिक रणनीति का यह अनूठा मेल उन्हें आज के डिजिटल युग का एक बहुमुखी प्रोफेशनल बनाता है। और पढ़ें
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