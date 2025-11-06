हेलीकॉप्टर की हवा से बिगड़ा बैलेंस; हेलीपैड पर गिरे इमरान प्रतापगढ़ी, वीडियो वायरल

संक्षेप: दरभंगा के जाले में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद फिसल कर हैलीपैड पर गिर गए। हेलीकॉप्टर की हवा के चलते अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया है। जिसके बाद वे गिर गए। हालांकि फिर उठकर खड़े भी हो गए।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वे हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद फिसल कर हैलीपैड पर गिर गए। हेलीकॉप्टर की हवा के चलते अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया है। जिसके बाद वे गिर गए। हालांकि फिर उठकर खड़े भी हो गए। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना तब की है, जब इमराम दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने गए थे।

जिस पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंटस भी सामने आ रहे हैं। कोई शेर बता रहा है, तो कोई कि आज हेलीकॉप्टर की हवाएं भी शायरी के मूड में थीं। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा कि अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी महागठबंधन के लिए बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस के 50 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम है।

वहीं आज (गुरूवार) को कटिहार के अमदाबाद में इमरान प्रतापगढ़ी रैली थी। दोपहर दो बजे से ही मैदान में हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे थे। लेकिन निर्धारित समय पर इमरान प्रतापगढ़ी के नहीं पहुंचने से भीड़ में नाराजगी फैल गई। कुछ ही देर में नाराज़ भीड़ उग्र हो उठी और कुर्सियाँ, लाइटिंग, बॉक्स, आदि तोड़फोड़ कर दिए।