सोनू निकला 'इमरान', पटना में हिंदू लड़की से विवाह कर धर्म परिवर्तन का दबाव; दूसरी शादी भी

पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद इमरान ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया। इससे इनकार करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जानबूझकर छह साल तक संतान नहीं होने दिया। चार माह पहले इमरान ने दूसरी शादी कर ली। 

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाMon, 13 Oct 2025 09:03 AM
भोजपुर जिले के रहनेवाला इमरान ने हिंदू बनकर पटना की एक युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया और धोखे से उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद वह महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर उसने दूसरी शादी कर ली। इस संबंध में पीड़िता ने युवक के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज करवाया है। उसने पति पर धोखा देने, प्रताड़ना और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित युवक इमरान भोजपुर जिले का है और पटना के शास्त्रीनगर इलाके में किराए के मकान में रहता है। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं। काम करने के दौरान ही उनकी पहचान हुई थी। युवक ने खुद का नाम ‘सोनू’ बताया था। करीब दो साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला। बाद में पता चला कि सोनू असल में इमरान है।

इस खुलासे के बाद इमरान ने यह कहते हुए भरोसा दिलाया कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट मैरेज कर लिया। शादी के बाद वे शास्त्रीनगर में साथ रहने लगे। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद इमरान ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया।

इससे इनकार करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जानबूझकर छह साल तक संतान नहीं होने दिया। चार माह पहले इमरान ने दूसरी शादी कर ली। जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। महिला थाना की प्रभारी ने बताया कि दोनों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इमरान उपस्थित नहीं हुआ।

