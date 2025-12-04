Hindustan Hindi News
बिन ब्याही मां बनी थी रेप पीड़िता नाबालिग, हाईकोर्ट से SSP को बड़ा आदेश; 3 माह की पीड़िता की बेटी

बिन ब्याही मां बनी थी रेप पीड़िता नाबालिग, हाईकोर्ट से SSP को बड़ा आदेश; 3 माह की पीड़िता की बेटी

संक्षेप:

जस्टिस ने दो माह के दौरान सभी चार गवाहों को न्यायालय में पेश कराने का आदेश एसएसपी को दिया है। साथ ही एक साल में ट्रायल को पूरा करने के लिए कहा है।

Thu, 4 Dec 2025 10:49 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बिन ब्याही नाबालिग मां को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने पलिस ने अहम आदेश दिया है। दुष्कर्म के बाद मां बनी करजा इलाके की किशोरी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने चार गवाहों का दो माह में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति एसएसपी को भेजकर इसका अनुपालन करने को कहा गया है। कोर्ट ने एक साल में स्पीडी ट्रायल चलाकर सुनवाई का भी निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने आदेश में कहा है कि चार्जशीट के आठ गवाहों में चार का विशेष पॉक्सो कोर्ट में बयान दर्ज हो चुका है। चार गवाह की पेशी का इंतजार है। इसके साथ ही जस्टिस ने दो माह के दौरान सभी चार गवाहों को न्यायालय में पेश कराने का आदेश एसएसपी को दिया है। साथ ही एक साल में ट्रायल को पूरा करने के लिए कहा है।

करजा थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने बीते जून में एफआईआर दर्ज कराई थी। तब वह सात माह की गर्भवती थी। उसने पुलिस को बताया कि गांव का छोटू कुमार उसके घर अक्सर आता जाता था। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता था, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर छोटू ने शादी से इनकार कर दिया और घर पर चढ़कर दवा खिलाकर गर्भपात करने का दबाव बनाने लगा।

एफआईआर के वक्त पीड़िता 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन सात माह के गर्भ के कारण पुलिस ने जांच में माना कि जब वह नाबालिग थी तभी उसके साथ घटना हुई है। इसलिए पॉक्सो एक्ट में कांड दर्ज कर उसे अनुसार चार्जशीट दायर की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची अभी तीन माह की है जिसका लालन पालन पीड़िता के लिए मुश्किल हो रहा है।

