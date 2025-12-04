बिन ब्याही मां बनी थी रेप पीड़िता नाबालिग, हाईकोर्ट से SSP को बड़ा आदेश; 3 माह की पीड़िता की बेटी

संक्षेप: जस्टिस ने दो माह के दौरान सभी चार गवाहों को न्यायालय में पेश कराने का आदेश एसएसपी को दिया है। साथ ही एक साल में ट्रायल को पूरा करने के लिए कहा है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बिन ब्याही नाबालिग मां को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने पलिस ने अहम आदेश दिया है। दुष्कर्म के बाद मां बनी करजा इलाके की किशोरी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने चार गवाहों का दो माह में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति एसएसपी को भेजकर इसका अनुपालन करने को कहा गया है। कोर्ट ने एक साल में स्पीडी ट्रायल चलाकर सुनवाई का भी निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने आदेश में कहा है कि चार्जशीट के आठ गवाहों में चार का विशेष पॉक्सो कोर्ट में बयान दर्ज हो चुका है। चार गवाह की पेशी का इंतजार है। इसके साथ ही जस्टिस ने दो माह के दौरान सभी चार गवाहों को न्यायालय में पेश कराने का आदेश एसएसपी को दिया है। साथ ही एक साल में ट्रायल को पूरा करने के लिए कहा है।

करजा थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने बीते जून में एफआईआर दर्ज कराई थी। तब वह सात माह की गर्भवती थी। उसने पुलिस को बताया कि गांव का छोटू कुमार उसके घर अक्सर आता जाता था। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता था, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर छोटू ने शादी से इनकार कर दिया और घर पर चढ़कर दवा खिलाकर गर्भपात करने का दबाव बनाने लगा।