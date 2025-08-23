Impact of Operation Langra Criminals fleeing Bihar 64 arrested from other states ADG told in detail ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ? बिहार छोड़ भाग रहे अपराधी, ADG बोले- दूसरे राज्यों से 64 गिरफ्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsImpact of Operation Langra Criminals fleeing Bihar 64 arrested from other states ADG told in detail

ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ? बिहार छोड़ भाग रहे अपराधी, ADG बोले- दूसरे राज्यों से 64 गिरफ्तार

एडीजी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अपराधियों पर कार्रवाई के साथ उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोSat, 23 Aug 2025 01:09 PM
share Share
Follow Us on
ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ? बिहार छोड़ भाग रहे अपराधी, ADG बोले- दूसरे राज्यों से 64 गिरफ्तार

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान (एडीजी, ऑपरेशन) कुंदन कृष्णन ने कहा कि राज्य के अधिकतर अपराधी बिहार से बाहर भाग गए हैं। बिहार पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस वर्ष जनवरी से अबतक 17 राज्यों में स्थानीय पुलिस की मदद से 64 कुख्यात अपराधियों को दबोचा गया है।

एडीजी ने बताया कि सर्वाधिक 14 अपराधियों की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। पश्चिम बंगाल से 9, उत्तरप्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश से 4-4, हिमाचल प्रदेश व पंजाब से 2-2, राजस्थान, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू- कश्मीर एवं मणिपुर से 1-1 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ अगस्त में राज्य के बाहर जाकर 11 अपराधियों को पकड़ा गया। इनमें गुजरात में 6, पंजाब में 2, बंगाल और महाराष्ट्र में 1-1 अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी ने यह जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:BAU के वीसी का बेटा 2 दोस्तों के साथ गिरफ्तार, मर्डर का मामला

23 पुलिस मुठभेड़

एडीजी ने बताया कि राज्य में नक्सली हिंसा में कमी आने के बाद से एसटीएफ संगठित अपराध के खात्मे के लिए कार्रवाई कर रहा है। पिछले वर्ष पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ के 8 मामले सामने आए थे, वहीं इस वर्ष अबतक 23 पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है। पिछले साल 752 अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया था।

इस वर्ष अबतक 857 अपराधी गिरफ्तार हुए

इस वर्ष अबतक 857 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी तरह 2024 में 44 और 2025 में अब तक 101 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले वर्ष जहां 3681 कारतूस बरामद किए गए थे। वहीं, इस वर्ष अब तक 12 हजार 176 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष अपराधियों से 19 रेगुलर हथियार तथा इस वर्ष 32 रेगुलर हथियार बरामद किए गए हैं। एक सवाल पर कहा कि ऑपरेशन लगड़ा चलाने का कोई आदेश पुलिस को नहीं दिया गया है। अपराधियों की तरफ से पुलिस टीम पर गोलीबारी की जाती है, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के स्तर से फायरिंग होती है।

ये भी पढ़ें:5 दिनों से लापता रोकैय्या का शव मिला, हाथ पैर बंधे थे; किया था लव मैरिज

रीतलाल के भाई की संपत्ति होगी जब्त

एडीजी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अपराधियों पर कार्रवाई के साथ उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक रीतलाल यादव के भाई की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया है। वहां से इसे ईडी को भेजा जा सकता है। अलग-अलग कानून के तहत विभिन्न एजेंसियों को आर्थिक अपराध के मामले में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

ये भी पढ़ें:AK-47 सप्लायर का बिहार से ओडिशा तक जाल; NIA की रडार पर कई कुख्यात

एनआईए कर रही जांच

एडीजी ने बताया कि अवैध हथियार या गोलियों की खरीद-बिक्री के मामले की तफ्तीश एनआईए के स्तर से भी की जा रही है। इससे अपराधियों को मिलने वाली गोलियों की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। हाल में हाजीपुर समेत 7 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई थी।