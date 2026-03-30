नीतीश के CM पद छोड़ने से बिहार की सियासत पर क्या असर; तेजस्वी के लिए भी कैसे सुनहरा अवसर?

Nitish Kumar Resignation: नीतीश कुमार के बिहार के सत्ता से हटने का एक बड़ा और दूरगामी असर यह हो सकता है कि उनका कोर वोटर खासकर अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का सियासी ध्रुवीकरण नए सिरे से हो सकता है।

Nitish Kumar Resignation: बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइडेट (JDU) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज (सोमवार, 30 मार्च को) बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और JDU के विधान परिषद सदस्य (MLC) संजय कुमार ने नीतीश कुमार का इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा। सभापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस माह की शुरुआत में नीतीश कुमार संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद से ही उनके इस्तीफे की अटकलें लग रही थीं। हालांकि, उन्होंने अभी तक राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं सौंपा है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही वह इस पद को भी छोड़ देंगे और दिल्ली के राजनीतिक केंद्र में बैठेंगे।

चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अपने इकलौते बेटे निशांत को राज्य की सत्ता में बैठाकर जाएंगे। नीतीश के बाद राज्य की कमान किनके हाथ होगी, इस पर अभी मंथन और अटकलों का बाजार गर्म है। बहरहाल, नीतीश के इस कदम से राज्य की राजनीति एक लंबे अंतराल के बाद करवट लेती हुई नजर आ रही है। 2005 से लगातार (कुछ अंतराल को छोड़कर) नीतीश कुमार निर्बाध रूप से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। सियासत से लेकर सत्ता का केंद्र उनके ही ईर्द-गिर्द घूमता रहा है लेकिन दो दशक से ज्यादा समय बाद वह पहली बार इन सबसे दूर होंगे। ऐसे में आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है और राज्य में कई किस्म के राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

भाजपा का सत्ता पर सीधा कंट्रोल, भाजपाई चेहरा CM: बिहार भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र ने कभी अपने दम पर बिहार में भगवा सरकार का सपना देखा था। बाद में सुशील कुमार मोदी ने भी इसी तरह के सपने बुने थे कि भाजपा अपने दम पर सरकार बनाए। बहरहाल, यह तो अभी तक संभव होता नहीं दिख रहा है लेकिन बिहार के बदलते राजनीतिक आयाम ने करीब-करीब यह संभव कर दिया है कि राज्य में भाजपा का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है।

2005 से, यानी जब से नीतीश कुमार की भाजपा के साथ गठबंधन सरकार रही है, तब से भाजपा छोटे भाई की भूमिका में ही रही है। चाहे विधानसभा में उसकी सीटें जेडीयू से भले ही ज्यादा रही हो लेकिन अब यह इतिहास की बात बनती दिख रही है। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने से भाजपा फ्रंट सीट पर बैठती दिख रही है। इससे आगे कहें तो ऐसा होता दिख रहा है कि अब भाजपा का ही कोई चेहरा राज्य की बागडोर संभालेगा। पिछले साल विधानसभा चुनावों में 89 सीट जीतने वाली भाजपा अब सत्ता पर धीरे-धीरे अपना प्रभुत्व और पकड़ मजबूत कर रही है।

ओबीसी-ईबीसी का नए तरह से ध्रुवीकरण: नीतीश कुमार के बिहार के सत्ता से हटने का एक बड़ा और दूरगामी असर यह हो सकता है कि उनका कोर वोटर खासकर अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का सियासी ध्रुवीकरण नए सिरे से हो सकता है। चूंकि राज्य की जनसंख्या में ईबीसी की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी है, जो एकमुश्त बड़ा वर्ग है और नीतीश का कोर वोटर रहा है। उसके अंदर विभाजन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अन्य राज्यों में ईबीसी जातियां भाजपा के प्रभाव में लामबंद हुई हैं लेकिन बिहार में अब तक यह समुदाय नीतीश कुमार का कोर वोटर रहा है। इनके अलावा माइनस यादव ओबीसी जातियां, महिलाएं और महादलित वर्ग भी नीतीश का समर्थक रहा है। ऐसी संभावना है कि यह वर्ग नीतीश की गैरमौजूदगी में बंट सकता है और एक बड़ा हिस्सा फिर से राजद के पाले में जा सकता है, जबकि कुछ भाजपा की तरफ भी जा सकता है।

कमजोर हो सकती है जेडीयू: यानी एक तरह से देखें तो नीतीश के बिहार छोड़ने से उनकी पार्टी जेडीयू कमजोर होती दिख रही है। भले ही नीतीश अपने बेटे की ताजपोशी करा रहे हों लेकिन उनके अलावा कोई और बड़ा चेहरा उनकी पार्टी में फ्रंटलाइन में नहीं दिखता है। ललन सिंह हों या विजय चौधरी, संजय झा या अशोक चौधरी हों, सभी दूसरी पंक्ति के नेता हैं। एक बात यह भी सच है कि बिहार की सियासत में दूसरी पंक्ति के नेता ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में नीतीश की सक्रियता की कमी जेडीयू को अवसान की तरफ धकेल सकती है।

राजनीतिक त्रिकोण से बाहर निकलती राजनीति: कुल मिलाकर देखें तो राज्य की राजनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव होता दिख रहा है, उनमें द्विध्रुवीय राजनीति है। यानी एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ राजद होगी। अब आगे के चुनावों में इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है, जबकि इससे पहले तक राज्य की राजनीति त्रिकोणात्मक थी और उसमें नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू प्रमुख खिलाड़ी थी। उसके बिना सत्ता की कल्पना बेमानी थी। संभव है कि यह संकल्पना और कल्पना अब इतिहास की बात हो जाए।