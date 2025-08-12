Bihar Weather: संभल कर रहें! बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश, ठनका गिरने और तेज हवा के भी आसार; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में ठनका व बिजली गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर बिहार में बुधवार को भी बारिश होने की चेतावनी है।

Bihar Weather: बिहार में मंगलवार को गरज-तड़क के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिक बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले के एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मधेपुर, कटिहार, सहरसा जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

इधर, बिहार में ठनका व बिजली गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर बिहार में बुधवार को भी बारिश होने की चेतावनी है। दूसरी तरफ सोमवार को 12 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश पूर्णिया में 36 मिलीमीटर हुई। वहीं राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।