Imd said heavy rain in north and south bihar lightning strike and storm in purnia katihar sahrasa weathr report Bihar Weather: संभल कर रहें! बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश, ठनका गिरने और तेज हवा के भी आसार; मौसम का हाल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsImd said heavy rain in north and south bihar lightning strike and storm in purnia katihar sahrasa weathr report

Bihar Weather: संभल कर रहें! बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश, ठनका गिरने और तेज हवा के भी आसार; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में ठनका व बिजली गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर बिहार में बुधवार को भी बारिश होने की चेतावनी है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाTue, 12 Aug 2025 05:25 AM
share Share
Follow Us on
Bihar Weather: संभल कर रहें! बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश, ठनका गिरने और तेज हवा के भी आसार; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मंगलवार को गरज-तड़क के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिक बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले के एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मधेपुर, कटिहार, सहरसा जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

इधर, बिहार में ठनका व बिजली गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर बिहार में बुधवार को भी बारिश होने की चेतावनी है। दूसरी तरफ सोमवार को 12 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश पूर्णिया में 36 मिलीमीटर हुई। वहीं राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।

ये भी पढ़ें:बिहार के इन 18 नगर निगमों में नए अंचलों का होगा गठन, सचिव ने DM को लिखा खत

पटना में आज भी छाये रहेंगे बादल

पटना में मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाये रहेंगे। इस दौरान जिले के एक या दो स्थानों पर ठनका व बिजली गिरने के साथ ही बारिश के आसार हैं। इस दौरान सोमवार को राजधानी में सुबह के समय बादल छाये रहे। लेकिन, दोपहर बाद हल्की धूप निकली। वहीं पटना के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री गिरावट और न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:ट्रैक के नीचे से निकली मिट्टी, नमो भारत ट्रेन बाल-बाल बची; पटना में टला हादसा
ये भी पढ़ें:लुटेरों के साथ उठा-पटक कर छीन ली पिस्टल, पटना में लूटपाट की बड़ी कोशिश नाकाम