Bihar Weather: उत्तर बिहार में होगी बारिश, दक्षिण में बिजली का खतरा; आज मौसम का हाल

Bihar Mausam: बिहार के उत्तरी जिलों में कुछ जगहों पर आज (शुक्रवार) को बारिश हो सकती है। वहीं, पटना समेत दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में ठनका यानी आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।

Bihar Weather Today: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर शुक्रवार, 15 अगस्त को बारिश होगी। हीं, दक्षिण बिहार में भी वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-पूर्व के जिलों में एक-दो जगहों पर तेज बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, बेगूसराय समेत 18 जिलों में शुक्रवार को आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग की मानें तो पटना में शुक्रवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जिले में एक या दो जगहों पर ठनका एवं बिजली गिरने की घटना हो सकती है। इसके साथ ही बारिश की भी संभावना है।

इन जिलों में येलो अलर्ट- मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को पटना, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में आंधी और ठनका का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर झोंके के साथ 30-40 प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

बीते 24 घंटे के भीतर बिहार के 5 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक सहरसा में 2.1 मिलीमीटर पानी गिरा। राज्य के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। बिहार में सबसे ज्यादा पारा पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम 25 डिग्री सेल्सियस गयाजी और वैशाली में रहा।

इससे पहले गुरुवार को सुबह से ही पटना में आसमान साफ नजर आया। सूरज के तल्ख तेवर रहने के कारण राजधानी के अधिकतम तापमान में अचानक 4.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई। पटना का अधिकतम पारा 32.6 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।