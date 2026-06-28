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बिहार में 2 जुलाई तक छाता रखें साथ, आज कहां होगी बारिश; दक्षिण बिहार में आंधी-पानी कब

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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Bihar Weather: मौसम विभाग ने रविवार को भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।

बिहार में 2 जुलाई तक छाता रखें साथ, आज कहां होगी बारिश; दक्षिण बिहार में आंधी-पानी कब

Bihar Weather: बिहार में बारिश का दायरा रविवार से बढ़ेगा और तपिश से आंशिक राहत मिलेगी। धीरे-धीरे ही सही मानसून के बादलों का घनीभूत होना जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 29 जून से दो जुलाई तक राज्य भर में बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री तक कमी आ सकती है। शनिवार को शेखपुरा में सामान्य से 7.1 डिग्री अधिक अधिकतम तापमान की वजह से भीषण उष्ण लहर की स्थिति रही। कैमूर, बक्सर, डेहरी, गयाजी और औरंगाबाद भी उष्ण लहर की चपेट में रहे।

मौसम विभाग ने रविवार को भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किमी प्रतिघंटे संभावित है। साथ ही राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में उष्ण लहर की स्थिति बन सकती है। 29 जून को अररिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है जबकि 30 जून को अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, कटिहार, नालंदा एवं पूर्णिया में भारी बारिश संभावित है। इस दौरान पटना सहित दक्षिण बिहार में आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी।

मुजफ्फरपुर में कैसा मौसम

मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार की सुबह फिर बरसते-बरसते बदरा ठिठक गए। अगले दो दिनों तक उमस भरी गर्मी के बीच बादलों का इसी तरह आना जाना लगा रह सकता है। इस दौरान तेज हवा के साथ जिले के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार और सोमवार को लेकर जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। इस बीच शनिवार सुबह नौ बजे के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया और शहरी इलाकों सहित करीब सात प्रखंडों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। करीब 4 मिमी बारिश इस दौरान दर्ज की गई। पूसा मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि अभी भी जिले में मानसून की स्थिति कमजोर बनी हुई। इस कारण खंड बारिश देखने को मिल रहा है।

इसके असर में एकाध जगहों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। सोमवार तक ऐसे ही हालात बने रहने से तेज हवा और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। औसतन 10 मिमी तक बारिश होने का अनुमान है। इस बीच तापमान में कोई विशेष अंतर आने की संभावना काफी कम है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की मामूली कमी आई। यह सामान्य से 1.7 डिग्री नीचे 36 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री की वृद्धि के साथ 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह में बारिश के दौरान कुछ देर के लिए करीब 40 किमी प्रतिघंटे की गति से हवा चली। पुरवा हवा औसतन 4 किमी की गति से बही।

भागलपुर में आज आंधी संग बारिश की उम्मीद

भले ही मानसून भागलपुर समेत बिहार के 80 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच गया है, लेकिन भागलपुर जिले में आसमान से बारिश के बजाय आग बरस रही है। शनिवार को सूरज की तेज किरणों ने लोगों के चेहरे और त्वचा को झुलसा दिया, जबकि गर्मी से ज्यादा उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक, सोमवार तक गर्मी और उमस से कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद, दिन के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी और दो जुलाई तक गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, हालांकि उमस से परेशानी बनी रहेगी।

बिहार कृषि विद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक औसत समुद्र तल पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसमी कारकों का प्रभाव रविवार को दिखेगा। आंधी-बारिश होने की प्रबल संभावना है। 29 जून से लेकर दो जुलाई के बीच जिले में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 30 जून से गर्मी व उमस से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।

गयाजी में गर्मी का प्रभाव

गयाजी जिले में मानसून कमजोर रहने के कारण बारिश नहीं हो रही है। वर्षा होने से गर्मी का प्रभाव अधिक है। तीखी धूप के बीच गर्म हवा चल रही है। खुले में गर्म पछुआ के थपेड़ों से जनजीवन झुलस रहा। कमरे में उमस वाली गर्मी सता रही है। भीषण गर्मी के महीना मई से अधिक गर्मी मानसून वाला जून में है। 15 जून से लगातार भीषण गर्मी सता रही है। इस साल के जून में 13 दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। इसमें तीन दिन 41 डिग्री से ऊपर। मौसम विशेषज्ञ एस के पटेल ने बताया कि मानसून के बेहद कमजोर रहने के कारण बारिश नहीं हो रही है। बंगाल की खाड़ी से नमी की मात्रा नहीं मिल पा रही है। नमी कम रहने के कारण उमस है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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