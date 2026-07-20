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Bihar Rain Alert: छाता साथ रखें! बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर समेत 30 जिलों में होगी बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Rain Alert:

Bihar Rain Alert: छाता साथ रखें! बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर समेत 30 जिलों में होगी बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट

Bihar Rain Alert: बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। आसमान से बरस रहे बादलों को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ज्यादातर जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बादलों की सक्रियता को देखते हुए सोमवार को पटना सहित 30 जिलों में बारिश, वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना जताई है। पटना में सोमवार को भी भारी बारिश संभावित है। राज्य भर में मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। हवा की तीव्रता भी 30 से 40 किमी प्रतिघंटे रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में बादलों के बरसने की तीव्रता और व्यापकता से राज्य में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर 41 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

इन जिलों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गयाा, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुराा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटनाा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली और पश्चिम चंपारण के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और वर्षा हो सकती है। इन जिलों में तेज हवा चलने का भी अनुमान है।

इधर पटना में लगातार दूसरे दिन बादल जमकर बरसे। रविवार की शाम बादलों का डेरा राजधानी के आसमान में बना और गरज तड़क के साथ शहर में 40 मिमी बारिश हुई। पटना के घोसवरी में 117.4 और मोकामा में 112.6 मिमी अतिभारी बारिश दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में रविवार ढाई डिग्री की कमी आई। बारिश की वजह से पटना के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।

कहां कितनी बारिश हुई

किशनगंज के तैयबपुर में 141.8 अररिया के कुर्साकांटा में 114.6, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 96.2, पूर्णिया के ढेंगराघाट में 87.8, किशनगंज के गलगलिया 83.8, गयाजी के शेरघाटी 82.4, फारबिसगंज में 82.2, बेगूसराय के शाम्हो अकहा कुरहा में 80.2, अररिया में 78.4, अररिया के जोकीहाट में 77.4, नालंदा के हरनौत में 76.5, नालंदा के सरमेरा 76.4, किशनगंज के ठाकुरगंज में 75.2, बहादुरगंज में 75.0, चरघरिया में 74.4, लखीसराय के हलसी में 74.2, वैशाली के लालगंज 73.2 मिमी भारी बारिश दर्ज की गई।

दिनभर रही तेज धूप शाम में हल्की बारिश

भागलपुर जिले का मौसम रविवार को दिनभर शुष्क रहा। वहीं शाम में घने बादल छाने के बाद सबौर समेत आसपास के इलाकों में 13.4 मिलीमीटर बारिश हुई। भागलपुर समेत पूर्व बिहार के विभिन्न जिलों में मानसून फिर से एक्टिव होने के बाद धान की खेती में जुटे किसानों को राहत मिली है। दिन में तेज धूप व उमस से परेशान लोगों को शाम में गर्मी से राहत मिली। दिन का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 18-22 जुलाई के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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