Bihar Rain Alert: छाता साथ रखें! बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर समेत 30 जिलों में होगी बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट

Bihar Rain Alert:

Bihar Rain Alert: बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। आसमान से बरस रहे बादलों को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ज्यादातर जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बादलों की सक्रियता को देखते हुए सोमवार को पटना सहित 30 जिलों में बारिश, वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना जताई है। पटना में सोमवार को भी भारी बारिश संभावित है। राज्य भर में मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। हवा की तीव्रता भी 30 से 40 किमी प्रतिघंटे रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में बादलों के बरसने की तीव्रता और व्यापकता से राज्य में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर 41 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

इन जिलों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गयाा, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुराा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटनाा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली और पश्चिम चंपारण के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और वर्षा हो सकती है। इन जिलों में तेज हवा चलने का भी अनुमान है।

इधर पटना में लगातार दूसरे दिन बादल जमकर बरसे। रविवार की शाम बादलों का डेरा राजधानी के आसमान में बना और गरज तड़क के साथ शहर में 40 मिमी बारिश हुई। पटना के घोसवरी में 117.4 और मोकामा में 112.6 मिमी अतिभारी बारिश दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में रविवार ढाई डिग्री की कमी आई। बारिश की वजह से पटना के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।

कहां कितनी बारिश हुई किशनगंज के तैयबपुर में 141.8 अररिया के कुर्साकांटा में 114.6, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 96.2, पूर्णिया के ढेंगराघाट में 87.8, किशनगंज के गलगलिया 83.8, गयाजी के शेरघाटी 82.4, फारबिसगंज में 82.2, बेगूसराय के शाम्हो अकहा कुरहा में 80.2, अररिया में 78.4, अररिया के जोकीहाट में 77.4, नालंदा के हरनौत में 76.5, नालंदा के सरमेरा 76.4, किशनगंज के ठाकुरगंज में 75.2, बहादुरगंज में 75.0, चरघरिया में 74.4, लखीसराय के हलसी में 74.2, वैशाली के लालगंज 73.2 मिमी भारी बारिश दर्ज की गई।