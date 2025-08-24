Bihar Weather:रेनकोट साथ रखें! बिहार के भोजपुर, बक्सर समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: मौसम विभाग ने अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गयाजी, सारण, सीवान और रोहतास जिले के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन दिनों तक विशेष बदला होने की संभावना नहीं है।

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मौसम मेहरबान है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राजधानी पटना समेत अधिकतर जिलों में रविवार को बदरा बरसेगा। वहीं नौ जिलों में रविवार को भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में अधिक जगहों पर बारिश होगी। वहीं दक्षिण बिहार और उत्तर-पश्चिम भाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर ठनका के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गयाजी, सारण, सीवान और रोहतास जिले के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन दिनों तक विशेष बदला होने की संभावना नहीं है। वहीं शनिवार को पटना सहित 16 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस कारण राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश 15.5 मिलीमीटर जहानाबाद में हुई। वही बक्सर में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। राज्य का सबसे अधिक तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस बेगूसराय में और सबसे कम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस वाल्मीकि नगर में दर्ज किया गया।