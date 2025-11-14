Hindustan Hindi News
Imamganj Result LIVE: इमामगंज सीट नतीजा, HAM की दीपा मांझी को हरा पाएंगी RJD की रितु प्रिया चौधरी?

संक्षेप: Imamganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इमामगंज सीट पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) की दीपा मांझी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रितु प्रिया चौधरी के बीच हार-जीत की लड़ाई है। इमामगंज के रिजल्ट के लिए आज 8 बजे से मतगणना होगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:34 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इमामगंज
Imamganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की इमामगंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। इमामगंज सीट पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) यानी HAM-S की मौजूदा विधायक दीपा मांझी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रितु प्रिया चौधरी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। ये सीट जीतन राम मांझी का गढ़ रही है। पूर्व सीएम ने 2015 और 2020 के चुनाव में इमामगंज से विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी सांसद बन गए और इमामगंज सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें उनकी बहू दीपा मांझी ने जीत हासिल की। बता दें कि इस चुनाव में इमामगंज सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही दीपा मांझी और रितु प्रिया चौधरी के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।

बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

इमामगंज विधानसभा: बिहार चुनाव 2025 की एक SC-आरक्षित किले वाली सीट

इमामगंज सीट औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2008 में SC के लिए आरक्षित हुई यह सीट (नंबर 227) जीतन राम मांझी का गढ़ रही है, जहां मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक हैं। यहां बेरोजगारी, खराब सड़कें और सिंचाई की कमी जैसे मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र हैं, जबकि प्रवासी मजदूरों की वापसी से वोटर संख्या बढ़ रही है। इमामगंज विधानसभा सीट पर कुल मतदाता लगभग 3.12 लाख हैं, जो 100% ग्रामीण हैं। कोई शहरी वोटर नहीं। 2020 के चुनाव में 58.64% मतदान हुआ था। अनुसूचित जाति (SC) मतदाता 38.11% हैं, जो गठबंधनों के लिए 'किंगमेकर' साबित हो सकते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 14.9% हैं। OBC (यादव, कुशवाहा) और EBC की अच्छी संख्या है।

