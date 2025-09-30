Imamganj assembly seat profile Ham mla deepa manjhi nda rjd mahagathbandhan bihar chunav Bihar Election: इमामगंज के विजेताओं का बिहार की राजनीति पर रहा असर, दीपा मांझी के खिलाफ MGB तैयार, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Election: इमामगंज के विजेताओं का बिहार की राजनीति पर रहा असर, दीपा मांझी के खिलाफ MGB तैयार

बिहार चुनाव: इमामगंज के विधायक रहे जीतनराम मांझी ने गया जी संसदीय सीट पर जीत हासिल कर ली। लोकसभा चले जाने के बाद इमामगंज विधान सभा की सीट खाली हो गई। उन्होंने अपनी बहू दीपा कुमारी को मैदान में उतारा। इमामगंज में हुए उप चुनाव में दीपा कुमारी को जीत मिली।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, जयप्रकाश, गया जी
Tue, 30 Sep 2025 10:40 AM
बिहार चुनाव: गया जी जिले की इमामगंज विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले दो नेताओं का बिहार की राजनीति में बड़ा दखल रहा है। यहां से चुनाव जीतने वाले जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वहीं इसी सीट से विधायक रहे उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। दिलचस्प यह है कि दोनों ने बाहर से आकर यहां की राजनीति की। लेकिन, यहां के लोगों को अपना लिया। 1969 में इमामगंज को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के बाद बाहरी नेताओं का दबदबा बढ़ गया। चुनाव के दौरान हर बार बाहरी नेता मुद्दा बनते हैं लेकिन जनता ने उन्हें पसंद किया। आजादी के बाद इमामगंज पहली बार शेरघाटी विधान सभा क्षेत्र में था।

उस सीट से इमामगंज करमौन गांव के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो विधायक बने। उसके बाद 1957 में इमामगंज को विधान सभा का दर्जा मिला। यहां के मतदाताओं ने 1957 और 1962 में स्थानीय नेता अंबिका सिंह को वोट देकर विधान सभा भेजा। 1969 में इमामगंज विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। उसके बाद बाहरी लोगों का सीट पर कब्जा शुरू हुआ। यह आज तक जारी है। इमामगंज आरक्षित होने के बाद बाहरी प्रत्याशी 1969 में डी राम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक बने।

1980 के चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से स्थानीय बांकेबाजार के नेता श्रीचंद सिंह ने जीत हासिल की। दो बार चुनाव जीतने के बाद 1990 में एक फिर बाहरी प्रत्याशी जनता दल पार्टी से उदय नारायण चौधरी कब्जा जमाया। लेकिन राजनीति बदलाव के कारण 1995 में चुनाव हार गए और एक बार फिर समता पार्टी से बांकेबाजार निवासी रामस्वरूप पासवान चुनाव जीत मिली। वर्ष 2000 में एक बार फिर इमामगंज विस की सत्ता बाहरी प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी के हाथों गई। इसके बाद 2015 से दूसरे बाहरी प्रत्याशी जीतनराम मांझी के कब्जे में चली गई।

मांझी के सांसद बनने से खाली हुई सीट पर बहू बनी विधायक

इमामगंज के विधायक रहे जीतनराम मांझी ने गया जी संसदीय सीट पर जीत हासिल कर ली। लोकसभा चले जाने के बाद इमामगंज विधान सभा की सीट खाली हो गई। उन्होंने अपनी बहू दीपा कुमारी को मैदान में उतारा। इमामगंज में हुए उप चुनाव में दीपा कुमारी को जीत मिली।

