नालंदा में आचार संहिता के बीच अवैध हथियार, 1.30 लाख कैश जब्त; पुलिस का घर पर छापा

राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच नालंदा पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर अवैध हथियार, कारतूस और 1.30 लाख कैश बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव की मद्देनजर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच नालंदा पुलिस ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राजमणि ने बताया कि दीपनगर थाना पुलिस ने एसटीएफ पटना के सहयोग से मघड़ा गुफापर मोहल्ले में शशि रंजन गुड्डू कुमार के घर छापामारी कर भारी मात्रा में हथियार और नगदी बरामद किया है ।

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल , 2 मैगजीन, 99 कारतूस और एक लाख 33 हजार 400 रुपये बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तस्कर शशि रंजन यादव के निशानदेही पर हरनौत के नरर्चवार निवासी गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में हुई इस पहली बड़ी कार्रवाई ने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस ने चुनाव के दौरान अमन-चैन बनाए रखने का स्पष्ट संदेश दिया है।