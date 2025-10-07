Illegal weapons Rs 1 lakh 30 thousand cash seized amid model code of conduct in Nalanda police raid house नालंदा में आचार संहिता के बीच अवैध हथियार, 1.30 लाख कैश जब्त; पुलिस का घर पर छापा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIllegal weapons Rs 1 lakh 30 thousand cash seized amid model code of conduct in Nalanda police raid house

नालंदा में आचार संहिता के बीच अवैध हथियार, 1.30 लाख कैश जब्त; पुलिस का घर पर छापा

राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच नालंदा पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर अवैध हथियार, कारतूस और 1.30 लाख कैश बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, नालंदाTue, 7 Oct 2025 06:12 PM
share Share
Follow Us on
नालंदा में आचार संहिता के बीच अवैध हथियार, 1.30 लाख कैश जब्त; पुलिस का घर पर छापा

बिहार विधानसभा चुनाव की मद्देनजर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच नालंदा पुलिस ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राजमणि ने बताया कि दीपनगर थाना पुलिस ने एसटीएफ पटना के सहयोग से मघड़ा गुफापर मोहल्ले में शशि रंजन गुड्डू कुमार के घर छापामारी कर भारी मात्रा में हथियार और नगदी बरामद किया है ।

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल , 2 मैगजीन, 99 कारतूस और एक लाख 33 हजार 400 रुपये बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तस्कर शशि रंजन यादव के निशानदेही पर हरनौत के नरर्चवार निवासी गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में हुई इस पहली बड़ी कार्रवाई ने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस ने चुनाव के दौरान अमन-चैन बनाए रखने का स्पष्ट संदेश दिया है।

ये भी पढ़ें:दो चरणों में होगा बिहार का चुनाव, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट; कब-कब वोटिंग
ये भी पढ़ें:चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू, जानिए क्या-क्या बदल जाएगा?

आपको बता दें 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में दो चरणों में चुनाव होगा। 6 नवंबर को पहला चरण, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा।