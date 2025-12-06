अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं, तय पंचायत में राजस्व कर्मियों का बैठना जरूरी; विजय सिन्हा की दो टूक

संक्षेप: डिप्टी सीएम सह राजस्व और भूमि सुधान मंत्री विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है। अवैध वसूली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व कार्यों को निर्धारित स्थल से ही संचालित किया जाना अनिवार्य है। तय स्थान से अलग राजस्व कार्यालय चलाने वालों पर कार्रवाई होगी।

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंचायत सरकार भवनों को सरकार ने गांव के प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसलिए राजस्व कार्यों को निर्धारित स्थल से ही संचालित किया जाना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कार्यालय व्यवस्था से खिलवाड़, निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप या अवैध वसूली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दरअसल, विभाग को शिकायत मिली थी कि राजस्व कर्मी कार्यालय के बदले निजी आवास से सरकारी कामकाज का निबटारा कर रहे हैं। विभागीय समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनता को सुविधाएं नियुक्त स्थल पर ही समय पर और बिना किसी परेशानी के मिले। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ता को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों द्वारा निर्धारित कार्यालय स्थल अंचल कार्यालय, पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी या सामुदायिक भवन से ही कार्य संचालित किया जाए।

पत्र में कहा गया है कि विभाग को मिली शिकायतों में यह पाया गया है कि कुछ हलका कर्मचारी निर्धारित स्थानों से इतर निजी स्थानों पर छद्म कार्यालय चलाकर राजस्व कार्य कर रहे हैं। कुछ मामलों में अंचल अधिकारियों के लैपटॉप और डोंगल का दुरुपयोग निजी दलालों द्वारा किए जाने तथा आवेदकों से अवैध वसूली की जानकारी भी प्राप्त हुई है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कहा है कि यह आचरण सरकारी सेवक के लिए पूर्णतः अस्वीकार्य है।

उन्होंने सभी समाहर्ता को अपने स्तर पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने तथा डीसीएलआर, एसडीओ और एडीएम को नियमित औचक निरीक्षण का निर्देश देने को कहा है। सभी राजस्व कर्मचारियों का निर्धारित कार्यालय की सूची अंचल कार्यालयों एवं संबंधित पंचायत सरकार भवन में नाम नंबर के साथ प्रदर्शित किया जाय और सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारी वहीं से कार्य करें। एक से अधिक हलका प्रभार वाले कर्मचारियों के लिए रोस्टर तैयार किया जाए ताकि वे प्रत्येक निर्धारित स्थल पर कार्यरत रहें। सचिव ने सभी अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है कि किसी भी हलका (पंचायत) में समानांतर कार्यालय संचालित नहीं हो रहा है।