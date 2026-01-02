Hindustan Hindi News
कोर्ट के आदेश की अनदेखी एसओ को पड़ी भारी, हर दिन वेतन से कटेंगे 500 रुपए; जानें मामला

सासाराम जिले की कोर्ट ने आदेश की बार-बार अवेलना करने पर अकोढ़ीगोला थानाध्यक्ष के वेतन से हर दिन 500 रुपए की कटौती करने का ऑर्डर दिया है। कटौती की गई राशि राज्यकोष में जमा करने को कहा है। 

Jan 02, 2026 07:33 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासाराम
सासाराम जिले की कोर्ट के आदेश की अवहेलना को जिला जज-19 डॉ.दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने गंभीरता से लिया है। एक मामले में कोर्ट ने अकोढ़ीगोला थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन 500 रुपए कटौती के आदेश दिए हैं। कटौती की गई राशि राज्यकोष में जमा करने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि जिस दिन आदेश का अनुपालन हो जाएगा, उस दिन से राशि कटौती बंद हो जाएगी। बताया जाता है कि वर्ष 2023 में अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के मधुरामपुर गांव में हुई हत्या की प्राथमिकी महेन्द्र सिंह ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। मामले के दो आरोपितों का ट्रायल जिला जज 19 की अदालत में चल रहा है।

वहीं अभियोजन पक्ष की मांग पर हत्या में प्रयुक्त कैंची को साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति अदालत ने दी थी। इसकी जानकारी अकोढ़ीगोला एसओ को भी दी गई थी। इसके बाद भी कई तिथि बीत जाने के बाद भी उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। इस पर दो दिसंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसमें थानाध्यक्ष को चेतावनी दी गयी थी कि क्यों नहीं जब तक आदेश का पालन नहीं हो जाता, उनके वेतन से प्रतिदिन 500 रुपये की कटौती की जाए।

लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आदेश थानाध्यक्ष के संज्ञान में है। जिस पर अदालत का कहना था कि बार-बार स्थगन आरोपित के शीघ्र न्याय के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देना थानाध्यक्ष की गैर-गंभीरता को दर्शाता है। ऐसे में अदालत निष्क्रिय नहीं रह सकती। एसओ के पास उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है। आदेश में कहा गया है कि सासाराम के कोषागार अधिकारी और संबंधित थानाध्यक्ष के डीडीओ आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर वे अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे। वहीं मामले से डीआईजी, एसपी को भी अवगत कराया गया है।