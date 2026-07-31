सोशल मीडिया पर नकेल को IG-DIG को मिला पावर, आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का प्रॉसेस क्या है?

सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के सहायक प्रावधानों के अनुरूप जोनल पुलिस पदाधिकारियों को सोशल मीडिया से अपत्तिजनक पोस्ट हटाने अधिकार दिया है।

सोशल मीडिया पर नकेल को IG-DIG को मिला पावर

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक या अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाने का अधिकार जोनल पुलिस पदाधिकारियों को भी दे दिया है। अबतक यह अधिकार साइबर इकाई के डीआईजी के पास था। गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना में सभी 12 रेंज के आईजी और डीआईजी को भी यह शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही रेल आईजी और आईजी (कार्मिक) मुख्यालय भी इसके लिए अधिकृत किये गये हैं। इस निर्णय से सोशल मीडिया पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा या आपत्तिजनक टिप्पणी हटाना और आसान होगा। सद्भाव बिगाड़ने की मंशा रखने वालों पर इससे लगाम लगेगा।

राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसे लोगों पर गुंडा एक्ट लगाये जाने संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के सहायक प्रावधानों के अनुरूप जोनल पुलिस पदाधिकारियों को यह अधिकार दिया है। अब संबंधित जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आईटी एक्ट या उससे बने नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को हटाने की नोटिस सोशल मीडिया कंपनी को जारी कर सकेंगे। पहले की तरह यह शक्ति साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) बिहार के डीआईजी के पास भी रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया का दायरा बढ़ा है। जोनल स्तर पर अधिकार मिलने से अनावश्यक देरी घटने और त्वरित कार्रवाई संभव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे समाज में विद्वेश फैलाने वाले संदेशों को वायरल होने से जल्दी रोका जा सकेगा।

ऐसे हटेगा पोस्ट जिला व पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई आपत्तिजनक एवं विवादित पोस्ट की पहचान करेगी। इसे संबंधित पदाधिकारियों के संज्ञान में लाया जायेगा। पुलिस पदाधिकारी विवादित पोस्ट को एसपी के माध्यम से संबंधित आईजी-डीआईजी को भेजेंगे। प्रक्रिया के मुताबिक आईजी-डीआईजी विवादित पोस्ट से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवगत करायेंगे। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लीगल टीम संबंधित कंटेट, यूजर आईडी को हटाने, टेकडाउन करने आदि की कार्रवाई करते हुए संबंधित आईजी-डीआईजी को सूचित करेंगे।

इन पुलिस अफसरों को मिला विवादित कंटेंट हटाने का अधिकार ● आईजी/डीआईजी सेंट्रल रेंज, पटना

● आईजी/डीआईजी मगध रेंज, गयाजी

● आईजी/डीआईजी तिरहुत रेंज, मुजफ्फरपुर

● आईजी/डीआईजी मिथिला रेंज, दरभंगा

● आईजी/डीआईजी पूर्णिया रेंज, पूर्णिया

● आईजी/डीआईजी सारण रेंज, सारण

● आईजी/डीआईजी शाहाबाद रेंज, डेहरी ऑन सोन

● आईजी/डीआईजी चंपारण रेंज, बेतिया

● आईजी/डीआईजी कोशी रेंज, सहरसा

● आईजी/डीआईजी बेगूसराय रेंज, बेगूसराय

● आईजी/डीआईजी मुंगेर रेंज, मुंगेर

● आईजी/डीआईजी भागलपुर रेंज, भागलपुर

● आईजी/डीआईजी, रेलवे