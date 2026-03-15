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इफ्तार पार्टी से बदली सियासी सूरत; AIMIM की पार्टी में तेजस्वी पहुंचे, अख्तरूल ईमान के सुर बदल गए

Mar 15, 2026 08:01 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अख्तरूल ईमान के सरकारी आवास पर रविवार को आयोजित दावत -ए- इफ्तार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हुए।

इफ्तार पार्टी से बदली सियासी सूरत; AIMIM की पार्टी में तेजस्वी पहुंचे, अख्तरूल ईमान के सुर बदल गए

Rajya Sabha Elections 2026: एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरूल ईमान ने सोमवार को होने वाले राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव में राजद उम्मीदवार को पार्टी विधायकों द्वारा समर्थन देने का एलान किया। रविवार को अख्तरूल ईमान के सरकारी आवास पर रविवार को आयोजित दावत -ए- इफ्तार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हुए। सोमवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार के उम्मीदवार की जीत को लेकर इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

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दावत-ए- इफ्तार के इस मौके पर अख्तरूल ईमान ने पार्टी के रुख पर चुप्पी साधे रखी थी और पहले कहा कि एआईएमआईएम के उम्मीदवारों का रुख सोमवार को दिन के 11 बजे ही स्पष्ट होगा । लेकिन, बाद में मीडिया से बातचीत में अख्तरूल ईमान ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो गई है, पार्टी के सभी विधायक राजद उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्णय हो चुका है।

इससे पहले राज्यसभा की पांचवीं सीट के लिए दिन भर पटना में गहमागहमी का दौर जारी रहा। काफी सवाल पूछने पर भी अख्तरूल ईमान ने पत्ता नहीं खोला। उन्होंने कहा कि सबकुछ कल(सोमवार को) पार्टी तय करेगी कि एआईएमआईएम को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर क्या करना है। इससे पहले ओवैसी की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव को दावत की खबर आ चुकी थी। बजाब्ता तेजस्वी यादव की तस्वीर भी बैनर पर लगाया था। पर अख्तरूल ईमान कह रहे थे कि तेजस्वी को धार्मिक आयोजन में न्योता दिया गया है जिसका सियासत से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन तेजस्वी के पहुंचते ही उनकी सोच बदल गई। तेजस्वी यादव पहले से कह रहे थे कि एआईएमआईएम के टॉप लीडरशीप से बात चल रही है।

हालांकि पहले से माना जा रहा था कि ओवैसी की पार्टी राजद से 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव का बदला लेगी। 2020 में एआईएमआईएम के पांच विधायक बने। उनमें सा चार विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़कर राजद में मिला लिया। 2025 के चुनाव में ओवैसी ने खुलकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। अख्तरूल ईमान बैंड बाजा के साथ राबड़ी देवी के आवास पर अपनी मांग को लेकर पहुंचे। पार्टी महागठबंधन में मात्र छह सीट लेकर शामिल होना चाहती थी। लेकिन लालू यादव याद तेजस्वी ने दरवाजा भी नहीं खोला और ईमान को वापस लौटना पड़ा। एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव लड़कर फिर से पांच सीटों पर कब्जा कर लिया।

महागठबंधन को अब भी बहुमत नहीं

एआईएमआईएम के समर्थन से महागठबंधन प्रत्याशी एडी सिंह को 40 विधायकों का समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन,जीत के लिए 41 का आंकड़ा जरूरी है। तेजस्वी यादव की नजर अब मायावती की बसपा के विधायक पर टिकी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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