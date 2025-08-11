If you make a mistake in your online application you will not get the job Patna High Court rejected the application ऑनलाइन आवेदन में हुई गलती तो नहीं मिलेगी नौकरी; पटना हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई गलती पर आवेदिका की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में आवेदिका को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट में बताया गया कि आवेदिका ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दौरान अनजाने में ईबीसी श्रेणी के स्थान पर बीसी श्रेणी के रूप में भर दिया था।

sandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटनाMon, 11 Aug 2025 10:41 PM
ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई चूक पर आवेदिका को पटना हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने एएनएम पद के उम्मीदवार चांदनी कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद कोई राहत नहीं दी। कोर्ट को बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में काफी सतर्कता की आवश्यकता होती है। और आवेदन भरने के दौरान त्रुटि होने की पूरी संभावना होती है। उनका कहना था कि आवेदन भरने के लिए इसलिए आवेदिका साइबर कैफे गई थी। क्योंकि वह कंप्यूटर में पारंगत नहीं हैं। उनका कहना था कि एएनएम की भर्ती के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञ होना पात्रता की आवश्यकता नहीं थी।

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दौरान अनजाने में ईबीसी श्रेणी के स्थान पर बीसी श्रेणी के रूप में भर दिया गया। बाद में तकनीकी सेवा आयोग की ओर से विवरण में सुधार करने के लिए पत्र जारी किये जाने के तुरंत बाद, आवेदिका ने साइबर कैफे द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक किया और जिसके आधार पर उसे प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए काउंसलिंग में बुलाया गया था। हालांकि, उसे अनारक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना गया। उनका कहना था कि यदि कोई त्रुटि हुई है, तो आवेदिका जानबूझकर कर गलती नहीं गई थी। और न ही किसी तरह से अन्य लाभ लेने के लिए की।

आवेदिका ईबीसी श्रेणी से आती हैं। और इस श्रेणी के उम्मीदवार होने के नाते कई अन्य उम्मीदवारों की तुलना में काफी अधिक अंक प्राप्त की है। लेकिन केवल इसलिए कि उसे अनारक्षित श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार के रूप में माना गया। आवेदिका को अनारक्षित श्रेणी के तहत कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं करने के कारण उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया।