ऑनलाइन आवेदन में हुई गलती तो नहीं मिलेगी नौकरी; पटना हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई गलती पर आवेदिका की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में आवेदिका को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट में बताया गया कि आवेदिका ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दौरान अनजाने में ईबीसी श्रेणी के स्थान पर बीसी श्रेणी के रूप में भर दिया था।

ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई चूक पर आवेदिका को पटना हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने एएनएम पद के उम्मीदवार चांदनी कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद कोई राहत नहीं दी। कोर्ट को बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में काफी सतर्कता की आवश्यकता होती है। और आवेदन भरने के दौरान त्रुटि होने की पूरी संभावना होती है। उनका कहना था कि आवेदन भरने के लिए इसलिए आवेदिका साइबर कैफे गई थी। क्योंकि वह कंप्यूटर में पारंगत नहीं हैं। उनका कहना था कि एएनएम की भर्ती के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञ होना पात्रता की आवश्यकता नहीं थी।

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दौरान अनजाने में ईबीसी श्रेणी के स्थान पर बीसी श्रेणी के रूप में भर दिया गया। बाद में तकनीकी सेवा आयोग की ओर से विवरण में सुधार करने के लिए पत्र जारी किये जाने के तुरंत बाद, आवेदिका ने साइबर कैफे द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक किया और जिसके आधार पर उसे प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए काउंसलिंग में बुलाया गया था। हालांकि, उसे अनारक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना गया। उनका कहना था कि यदि कोई त्रुटि हुई है, तो आवेदिका जानबूझकर कर गलती नहीं गई थी। और न ही किसी तरह से अन्य लाभ लेने के लिए की।