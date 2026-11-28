घर में पालतू तोते-कबूतर पालते हैं तो रहें सतर्क, फेफड़े की एलर्जी का खतरा; इन लक्षणों से सावधान
घर में पालतू तोते-कबूतर के साथ घरों में फेफड़े की एलर्जी भी पलती है। ये बातें थोरैसिक सोसायटी ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर के एक अध्ययन में सामने आई हैं।
रिंकू झा, पटना।
घरों में रंग-बिरंगे तोते की चहचहाहट हो या बालकनी में कबूतरों की गुटरगूं, इनकी मौजूदगी अक्सर मन को सुकून देती है। लेकिन जिस शौक को आप खुशियों और अपनापन से जोड़ते हैं, वही अनजाने में सांसों का दुश्मन बन रहे हैं। इनके पंखों से झड़ने वाले बारीक कण, त्वचा के सूक्ष्म अंश और बीट (मल) से निकलने वाले एलर्जेन धीरे-धीरे हवा में घुलकर फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से लगातार छींक, खांसी, सांस फूलने और फेफड़े से जुड़ी परेशानी हो रही है। यानी इन पालतू तोते-कबूतर के साथ घरों में फेफड़े की एलर्जी भी पल रही है। ये बातें थोरैसिक सोसायटी ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर के एक अध्ययन में सामने आई हैं। अध्ययन के अनुसार, पक्षियों के संपर्क में रहने वाले करीब 40 फीसदी लोगों में एलर्जी की समस्या पाई गई हैं।
सोसायटी ने पटना के चार अस्पतालों आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एम्स और सदर में भर्ती मरीजों पर यह अध्ययन किया। वर्ष 2024 से 2026 के बीच इन अस्पतालों में भर्ती 5,66,875 मरीजों को अध्ययन में शामिल किया गया। इनमें करीब 2.65 लाख मरीजों (लगभग 40 फीसदी) के घर में तोते या अन्य पक्षियों की मौजूदगी के कारण एलर्जी की समस्या सामने आई।
पंखों से निकलते हैं बारीक कण
पीएमसीएच के श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. बीके चौधरी ने बताया कि पक्षियों के पंखों से बारीक सफेद कण निकलते हैं। यह सांस के जरिये सांस की नली में पहुंचकर एलर्जी पैदा कर सकते हैं। पक्षियों की त्वचा के सूक्ष्म कण भी हवा में फैलकर एलर्जी की समस्या पैदा करते हैं। पक्षी अपनी चोंच से पंखों की सफाई करते हैं। इस दौरान उनकी लार में मौजूद प्रोटीन पंखों पर लग जाता है। सूखने के बाद यह हवा में फैलता है और सांस के जरिये शरीर में पहुंच सकता है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
तोता या अन्य पक्षियों को पालने वाले लोगों में एलर्जी की समस्या अधिक देखी जाती है। खासकर, कबूतर अगर बालकनी या खिड़की पर बैठते हैं तो उनके पंखों और बीट के संपर्क में आने से एलर्जी होने की आशंका बढ़ जाती है। - डॉ. प्रकाश सिन्हा, श्वसन रोग विशेषज्ञ।
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
-ऐसी खांसी, जो सामान्य दवाओं के सेवन के बाद भी ठीक नहीं हो रही हो।
-सीढ़ियां चढ़ने, सामान्य काम करने पर सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न ।
-बार-बार छींक आना, नाक बंद होना या नाक बहना। आंखों में खुजली और पानी आने की समस्या।
-पक्षियों के साथ समय बिताने के कुछ घंटे बाद थकान, कमजोरी और बुखार जैसा महसूस होना।
चिकित्सकों ने बताए बचाव के तरीके
-पक्षियों की सूखी बीट या पंखों को झाड़ू से न बुहारें
-सफाई से पहले सतह गीला करें। मास्क-दस्ताने पहनें।
-पक्षियों के पिंजरे को खुली और हवादार जगह पर रखें।
-छोटे बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगी को पक्षियों से दूर रखें।
बंद कमरे में धुआं और प्रदूषण भी बढ़ा रहे एलर्जी
पक्षियों के अलावा बंद कमरे में धुआं और प्रदूषण भी एलर्जी के प्रमुख कारण बन रहे हैं। श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके मधुकर ने बताया कि पहले घरों के कमरे खुले रहते थे, लेकिन अब एसी के इस्तेमाल के कारण इन्हें बंद रखा जाता है। ऐसे में धूपबत्ती या अगरबत्ती जलाने से निकलने वाला धुआं कमरे में ही फैलता रहता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से भी एलर्जी की समस्या हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें