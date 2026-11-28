घर में पालतू तोते-कबूतर के साथ घरों में फेफड़े की एलर्जी भी पलती है। ये बातें थोरैसिक सोसायटी ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर के एक अध्ययन में सामने आई हैं।

रिंकू झा, पटना। घरों में रंग-बिरंगे तोते की चहचहाहट हो या बालकनी में कबूतरों की गुटरगूं, इनकी मौजूदगी अक्सर मन को सुकून देती है। लेकिन जिस शौक को आप खुशियों और अपनापन से जोड़ते हैं, वही अनजाने में सांसों का दुश्मन बन रहे हैं। इनके पंखों से झड़ने वाले बारीक कण, त्वचा के सूक्ष्म अंश और बीट (मल) से निकलने वाले एलर्जेन धीरे-धीरे हवा में घुलकर फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से लगातार छींक, खांसी, सांस फूलने और फेफड़े से जुड़ी परेशानी हो रही है। यानी इन पालतू तोते-कबूतर के साथ घरों में फेफड़े की एलर्जी भी पल रही है। ये बातें थोरैसिक सोसायटी ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर के एक अध्ययन में सामने आई हैं। अध्ययन के अनुसार, पक्षियों के संपर्क में रहने वाले करीब 40 फीसदी लोगों में एलर्जी की समस्या पाई गई हैं।

सोसायटी ने पटना के चार अस्पतालों आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एम्स और सदर में भर्ती मरीजों पर यह अध्ययन किया। वर्ष 2024 से 2026 के बीच इन अस्पतालों में भर्ती 5,66,875 मरीजों को अध्ययन में शामिल किया गया। इनमें करीब 2.65 लाख मरीजों (लगभग 40 फीसदी) के घर में तोते या अन्य पक्षियों की मौजूदगी के कारण एलर्जी की समस्या सामने आई।

पंखों से निकलते हैं बारीक कण पीएमसीएच के श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. बीके चौधरी ने बताया कि पक्षियों के पंखों से बारीक सफेद कण निकलते हैं। यह सांस के जरिये सांस की नली में पहुंचकर एलर्जी पैदा कर सकते हैं। पक्षियों की त्वचा के सूक्ष्म कण भी हवा में फैलकर एलर्जी की समस्या पैदा करते हैं। पक्षी अपनी चोंच से पंखों की सफाई करते हैं। इस दौरान उनकी लार में मौजूद प्रोटीन पंखों पर लग जाता है। सूखने के बाद यह हवा में फैलता है और सांस के जरिये शरीर में पहुंच सकता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? तोता या अन्य पक्षियों को पालने वाले लोगों में एलर्जी की समस्या अधिक देखी जाती है। खासकर, कबूतर अगर बालकनी या खिड़की पर बैठते हैं तो उनके पंखों और बीट के संपर्क में आने से एलर्जी होने की आशंका बढ़ जाती है। - डॉ. प्रकाश सिन्हा, श्वसन रोग विशेषज्ञ।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज -ऐसी खांसी, जो सामान्य दवाओं के सेवन के बाद भी ठीक नहीं हो रही हो।

-सीढ़ियां चढ़ने, सामान्य काम करने पर सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न ।

-बार-बार छींक आना, नाक बंद होना या नाक बहना। आंखों में खुजली और पानी आने की समस्या।

-पक्षियों के साथ समय बिताने के कुछ घंटे बाद थकान, कमजोरी और बुखार जैसा महसूस होना।

चिकित्सकों ने बताए बचाव के तरीके -पक्षियों की सूखी बीट या पंखों को झाड़ू से न बुहारें

-सफाई से पहले सतह गीला करें। मास्क-दस्ताने पहनें।

-पक्षियों के पिंजरे को खुली और हवादार जगह पर रखें।

-छोटे बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगी को पक्षियों से दूर रखें।