हथियार चलाना नहीं आता, तो इस्तीफा देकर घर जाओ; पुलिस की नाकामी पर भड़के सम्राट चौधरी

संक्षेप: पटना में गणतंत्र दिवस पर डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिसे हथियार चलाना नहीं आता वह नौकरी छोड़ दे। पुलिस के हाथ बंधे नहीं है, कोई कचरा बचना नहीं चाहिए।

पटना में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ी चेतावनी दे दी है। बिहार के नाकाम पुलिसकर्मियों को खुले मंच से चेतावनी देते हुए सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जिन पुलिसकर्मियों को हथियार चलाना नहीं आता है वह नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदला हुआ भारत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तीनों सेना का हाथ खोलकर रखा है उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी पुलिसवाले का हाथ बंधा नहीं रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डिप्टी सीएम ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर किसी तरह का कोई कचरा समाज में बचना नहीं चाहिए। बिहार पुलिस को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राज्य के विकास में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। बिजली, सड़क और पानी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है और अब उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें पुलिस की भूमिका अहम है।