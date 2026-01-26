हथियार चलाना नहीं आता, तो इस्तीफा देकर घर जाओ; पुलिस की नाकामी पर भड़के सम्राट चौधरी
पटना में गणतंत्र दिवस पर डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिसे हथियार चलाना नहीं आता वह नौकरी छोड़ दे। पुलिस के हाथ बंधे नहीं है, कोई कचरा बचना नहीं चाहिए।
पटना में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ी चेतावनी दे दी है। बिहार के नाकाम पुलिसकर्मियों को खुले मंच से चेतावनी देते हुए सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जिन पुलिसकर्मियों को हथियार चलाना नहीं आता है वह नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदला हुआ भारत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तीनों सेना का हाथ खोलकर रखा है उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी पुलिसवाले का हाथ बंधा नहीं रहेगा।
डिप्टी सीएम ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर किसी तरह का कोई कचरा समाज में बचना नहीं चाहिए। बिहार पुलिस को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राज्य के विकास में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। बिजली, सड़क और पानी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है और अब उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें पुलिस की भूमिका अहम है।
उन्होने कहा कि बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ और अधिक सख्ती से कार्रवाई करे। सुशासन को मजबूती से स्थापित करे और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों का जाल बिछाने में पुलिस की भूमिका निर्णायक है। क्योंकि कानून व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उतना ही अधिक उद्योगपति बिहार में निवेश करना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के तेज विकास के लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी है और राजस्व तभी बढ़ेगा जब राज्य में उद्योगों का विस्तार होगा।