15 सीट नहीं मिली तो अकेले 100 पर लड़ेंगे; जीतनराम मांझी ने बढ़ाया बीजेपी और जेडीयू पर प्रेशर

एनडीए के सहयोगी और हम के संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे से पहले ही बड़ी मांग कर दी है। उन्होने कहा कि अगर हमें 15 सीटें नहीं मिलीं, तो अकेले ही 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। उन्होने दावा किया कि हर सीट पर उनकी पार्टी का 10 से 15 हजार वोटर है।

की हम मेंबिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के सहयोगी, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं मिली तो अकेले ही उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाएगी। बिहार की हर विधानसभा सीट पर हमारी पार्टी (HAM) के 10 से 15 हजार वोटर हैं। ऐसे में हम लोगों को 15 सीटें मिलें।

मांझी ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य हर हाल में मान्यता प्राप्त दल बनना है। इसके लिए पार्टी की कम से कम आठ सीटों पर जीत हासिल हो और कुल मतों का 6 फीसदी वोट मिले। ये तभी संभव है, जब हमें 15 सीटें दी जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी को बने दस साल हो गए हैं और अब तक निबंधित पार्टी बने रहना उनके लिए अपमानजनक है। ये बातें जीतन मांझी ने बोधगया में मीडिया से बातचीत के दौरान कही।

जीतन राम मांझी की इस बड़ी डिमांड के बाद एनडीए के अहम सहयोगी बीजेपी और जेडीयू पर प्रेशर बन गया है। सीट बंटवारे से पहले ही मांझी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इससे पहले उन्होने दावा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी को 20 से 40 सीटें मिलनी चाहिए। और अब 15 सीट पर अड़े है। आपको बता दें एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा-आर, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है।