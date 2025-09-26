हम चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट के बाद रोना नहीं; ओवैसी का महागठबंधन और लालू-तेजस्वी को संदेश

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चार दिनों की सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन और लालू-तेजस्वी खुले मंच से संदेश देते हुए कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट के बाद रोना नहीं।

बिहार चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने चार दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान तीसरे दिन पूर्णिया की अमौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने महागठबंधन और लालू- तेजस्वी को संदेश देते हुए कहा कि चुनाव जो हम लड़ेंगे तो नतीजा आने के बाद रोना नहीं। उन्होंने साफ किया कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो AIMIM सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

ओवैसी ने एनडीए को घेरते हुए कहा कि जब से सीमांचल के हक-हकूक को लेकर हमारी पार्टी ने बोलना शुरू किया है, तबसे सभी पार्टियों की मजबूरी बन गई है। अब अपने संबोधन में सीमांचल का नाम अक्सर लिया जाने लगा है। हमारी पार्टी शुरू से चाहती है कि सीमांचल में इंसाफ हो, क्योंकि यह भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। जहाँ से नौजवानों का सबसे ज्यादा पलायन होता है।

ओवैसी ने वक्फ कानून और 'आई लव मोहम्मद के पोस्टरों पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि हमारी पार्टी ही है जो सीमांचल के विकास की बात शुरु से करती आ रही है। वहीं बायसी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज अदा की। सीमांचल सहित इलाके की खुशहाली, अमन चैन की दुआ मांगी। बायसी पश्चिम चौक और सिमलबारी चौक पर सभा को संबोधित करते ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी। इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए पार्टी महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रख चुकी है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है? उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा। मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सिर्फ 6 सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है और बिहार की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है।