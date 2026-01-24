Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIf we are criminals send us to jail Tejashwi returns to his old ways lashes out at Nitish government
हम अपराधी हैं तो जेल भेज दो; पुराने अंदाज में लौटे तेजस्वी, नीतीश सरकार पर बरसे

हम अपराधी हैं तो जेल भेज दो; पुराने अंदाज में लौटे तेजस्वी, नीतीश सरकार पर बरसे

संक्षेप:

बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कर्पूरी जयंती पर नीतीश सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, चुनाव में मशीनरी के दुरुपयोग और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं हाइजैक हैं और अब संगठन मजबूत कर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।

Jan 24, 2026 05:10 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर आक्रामक और पुराने तेवर में नजर आए। शनिवार को पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नीतीश सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अपराध पर कार्रवाई करने के बजाय भाजपा नेता यह प्रचार कर रहे हैं कि उनके बिहार आने से अपराध बढ़ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की नहीं, बल्कि उनके हारने की चर्चा हो रही है, क्योंकि किसी को भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव मशीनरी के बल पर जीता गया और केवल भाजपा व जदयू कार्यालयों में ही जश्न मनाया गया, जबकि जनता ने खुशी नहीं मनाई। उन्होंने दावा किया कि करीब 60 प्रतिशत जनता ने सरकार के खिलाफ वोट दिया, जिससे साफ है कि लोग बदलाव चाहते थे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हाइजैक कर लिया गया है, लेकिन राजद अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा। परिवारवाद के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने सवाल किया कि सरकार में बैठे लोग कौन हैं और भाजपा अध्यक्ष किसके बेटे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव हारने वालों को भी मंत्री बनाया गया है और जनता सब देख रही है।

ये भी पढ़ें:कर्पूरी जयंती पर लालू की चिट्ठी फिर चर्चा में, जदयू ने तेजस्वी से पूछा बड़ा सवाल

तेजस्वी यादव ने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि बजट सत्र और संसद सत्र के बाद वे जिलावार दौरा करेंगे और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सरकार से घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की, जिसमें माताओं-बहनों को एक लाख रुपये देने, कल-कारखाने लगाने और एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात शामिल है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में गरीबों का राज स्थापित होगा और राजद मजबूती से जनता की आवाज उठाता रहेगा।