हम अपराधी हैं तो जेल भेज दो; पुराने अंदाज में लौटे तेजस्वी, नीतीश सरकार पर बरसे

संक्षेप: बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कर्पूरी जयंती पर नीतीश सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, चुनाव में मशीनरी के दुरुपयोग और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं हाइजैक हैं और अब संगठन मजबूत कर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर आक्रामक और पुराने तेवर में नजर आए। शनिवार को पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नीतीश सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अपराध पर कार्रवाई करने के बजाय भाजपा नेता यह प्रचार कर रहे हैं कि उनके बिहार आने से अपराध बढ़ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की नहीं, बल्कि उनके हारने की चर्चा हो रही है, क्योंकि किसी को भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव मशीनरी के बल पर जीता गया और केवल भाजपा व जदयू कार्यालयों में ही जश्न मनाया गया, जबकि जनता ने खुशी नहीं मनाई। उन्होंने दावा किया कि करीब 60 प्रतिशत जनता ने सरकार के खिलाफ वोट दिया, जिससे साफ है कि लोग बदलाव चाहते थे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हाइजैक कर लिया गया है, लेकिन राजद अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा। परिवारवाद के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने सवाल किया कि सरकार में बैठे लोग कौन हैं और भाजपा अध्यक्ष किसके बेटे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव हारने वालों को भी मंत्री बनाया गया है और जनता सब देख रही है।