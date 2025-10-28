Hindustan Hindi News
3% वाला डिप्टी CM फेस तो 17% वाला क्यों नहीं? महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री चेहरे पर ओवैसी का तंज

3% वाला डिप्टी CM फेस तो 17% वाला क्यों नहीं? महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री चेहरे पर ओवैसी का तंज

संक्षेप: ओवैसी ने महागठबंधन को घेरते हुए कहा कि बिहार में मल्लाह समाज की आबादी 3% है। उसका बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता है। 14 फीसदी आबादी वाले समाज का बेटा सीएम बनता है। लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को न सीएम बनने दिया जाता है और न डिप्टी सीएम बनने दिया जाता है। 

Wed, 29 Oct 2025 12:09 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने उफान पर है। जुबानी जंग के साथ आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मंगलवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज के छोटका सांखे में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर महागठबंधन और आरजेडी रही। ओवैसी ने कहा कि बिहार में मल्लाह समाज की आबादी 3% है। उसका बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता है। 14 फीसदी आबादी वाले समाज का बेटा सीएम बनता है। लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को न सीएम बनने दिया जाता है और न डिप्टी सीएम बनने दिया जाता है। ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव है।

आपको बता दें महागठबंधन ने तेजस्वी यादव का सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया है। जिसके बाद से एनडीए समेत तमाम सियासी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में वीआईपी का न कोई विधायक है, न कोई सांसद है। महागठबंधन में वो चौथे नंबर की पार्टी है। आरजेडी के 74 ,कांग्रेस के 19, सीपीआई-माले के 12 और दो अन्य लेफ्ट दलों के 4 विधायक है। जबकि वीआईपी का कोई विधायक नहीं है।

गोपालगंज की सभा में ओवैसी ने बीजेपी, जदयू और आरजेडी को भी घेरा। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन उनका दिल आज भी राजगीर में धड़कता है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने 15 साल तक राज किया, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपने बेटे तेजस्वी पर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है। कोई भी मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं करता। ओवैसी ने कहा कि जब वे मुसलमानों की बात करते हैं तो उन्हें भाजपा की “बी-टीम” कह दिया जाता है।