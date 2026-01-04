वो गधा मिल जाए तो...; बिहारी लड़कियों की कीमत बताने वाले गिरधारी लाल पर भड़के BJP सांसद

संक्षेप: बिहार की लड़कियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद शभूं पटेल भड़के हुए हैं। उन्होने कहा कि अगर वो गधा मिल जाए तो हम लोग खुद ही उसे ठीक कर देंगे। बिहार होने के नाते अगर वो मेरे सामने होता तो मैं खुद उसकी पिटाई करता। फिर अंजाम चाहे जो भी होता।

बिहार की बेटियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद शंभू पटेल मंत्री पति को लताड़े हुए गधे से लेकर पीटने तक की बात कह डाली है। भाजपा सांसद ने कहा कि अगर वो गधा मेरे सामने होता तो मैं खुद उसकी पिटाई करता फिर चाहे अंजाम जो भी होता। उन्होने गिरधारी लाल साहू के बयान को अक्षम्य करार दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार की बेटियों के लिए जो बातें उसने (गिरधारी लाल साहू) ने कही हैं, वो माफी के काबिल नहीं है। जितनी भी आलोचना की जाए कम है। वो गधा अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम खुद ही उसे ठीक कर देंगे। ये अफसोस की बात है कि वो मंत्री का पति है, दुर्भाग्य ये वो हमारी पार्टी (बीजेपी) की मंत्री का पति है। ये भाजपा का कल्चर नहीं हो सकता है ।

सांसद शंभू पटेल ने काह कि देश का हर व्यक्ति उसके इस बयान की आलोचना करता है। अपने इस बयान के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। मैं पार्टी से भी अपील करूंगा कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सके वो की जाए। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ बोलता है, तो उसमे बीजेपी क्या कर सकती है। जिसने बिहार की बेटियों के लिए अपशब्द कहें है, उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। बिहारी होने के नाते कहता हूं कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं खुद उसकी पिटाई करता। फिर अंजाम चाहे जो भी होता। उसने जो भी कहा है, वो गलत कहा है। इसकी निंदा करता हूं।