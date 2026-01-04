Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIf that donkey is found BJP MP lashes out at Girdhari Lal for quoting prices for Bihari girls
वो गधा मिल जाए तो...; बिहारी लड़कियों की कीमत बताने वाले गिरधारी लाल पर भड़के BJP सांसद

वो गधा मिल जाए तो...; बिहारी लड़कियों की कीमत बताने वाले गिरधारी लाल पर भड़के BJP सांसद

संक्षेप:

बिहार की लड़कियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद शभूं पटेल भड़के हुए हैं। उन्होने कहा कि अगर वो गधा मिल जाए तो हम लोग खुद ही उसे ठीक कर देंगे। बिहार होने के नाते अगर वो मेरे सामने होता तो मैं खुद उसकी पिटाई करता। फिर अंजाम चाहे जो भी होता।

Jan 04, 2026 07:15 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार की बेटियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद शंभू पटेल मंत्री पति को लताड़े हुए गधे से लेकर पीटने तक की बात कह डाली है। भाजपा सांसद ने कहा कि अगर वो गधा मेरे सामने होता तो मैं खुद उसकी पिटाई करता फिर चाहे अंजाम जो भी होता। उन्होने गिरधारी लाल साहू के बयान को अक्षम्य करार दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार की बेटियों के लिए जो बातें उसने (गिरधारी लाल साहू) ने कही हैं, वो माफी के काबिल नहीं है। जितनी भी आलोचना की जाए कम है। वो गधा अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम खुद ही उसे ठीक कर देंगे। ये अफसोस की बात है कि वो मंत्री का पति है, दुर्भाग्य ये वो हमारी पार्टी (बीजेपी) की मंत्री का पति है। ये भाजपा का कल्चर नहीं हो सकता है ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सांसद शंभू पटेल ने काह कि देश का हर व्यक्ति उसके इस बयान की आलोचना करता है। अपने इस बयान के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। मैं पार्टी से भी अपील करूंगा कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सके वो की जाए। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ बोलता है, तो उसमे बीजेपी क्या कर सकती है। जिसने बिहार की बेटियों के लिए अपशब्द कहें है, उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। बिहारी होने के नाते कहता हूं कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं खुद उसकी पिटाई करता। फिर अंजाम चाहे जो भी होता। उसने जो भी कहा है, वो गलत कहा है। इसकी निंदा करता हूं।

ये भी पढ़ें:ऐसे लोगों की जीभ काट देनी चाहिए; गिरधारी लाल के बयान पर भड़के पप्पू यादव
ये भी पढ़ें:बिहार की महिलाओं की कीमत लगा फंसा गिरधारी लाल, मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दायर
ये भी पढ़ें:भाजपाइयों की सोच विषैली; गिरधारी लाल साहू के बयान पर तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा

आपको बता दें इससे पहले बिहार का पूरा विपक्ष इस मामले पर भाजपा को घेरती आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बयान का वीडियो साझा करते हुए कहा कि इससे साफ है कि वे बिहार की महिलाओं के प्रति कितनी घृणित सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ ही भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। राजद के साथ कांग्रेस ने भी उत्तरखंड की मंत्री रेखा आर्या को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की लड़कियों के बारे में बयान पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। पीएम और भाजपा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।