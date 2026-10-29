तेजस्वी और प्रशांत किशोर साथ हो जाएं तो भाजपा-एनडीए साफ, रोहिणी ने बताया फॉर्मूला
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव ने भाजपा और एनडीए को हराने का फार्मूला दे दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एकजुट होने की सलाह दी है।
बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने फॉर्मूला बताया है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर साथ आ जाएं, तो भाजपा और एनडीए साफ हो जाएगी। रोहिणी ने दावा किया कि हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में लालू-तेजस्वी की आरजेडी और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को मिले वोटों को जोड़ दिया जाए, तो भाजपा और एनडीए की सभी 8 सीटों पर पहले चरण में ही हार हो जाती।
लालू की बेटी के इस सियासी फॉर्मूले से बिहार का राजनीतिक पारा गर्मा गया है और नई बहस छेड़ दी है। इसे लालू परिवार के द्वारा पीके की जन सुराज पार्टी को गठबंधन के न्योते के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, आरजेडी की ओर से इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। रोहिणी आचार्या ने गुरुवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बात कही।
रोहिणी ने लिखा, "बिहार में हुए MLC चुनावों ने BJP/ NDA को हराने का फार्मूला दे दिया है। TJ (तेजस्वी) + PK (प्रशांत किशोर = BJP/ NDA जीरो। आरजेडी और जन सुराज को मिले वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो BJP-NDA सभी 8 सीटों पर प्रथम चरण में ही हार जाएगी। आगे-आगे देखिए होता है क्या।"
बिहार एमएलसी चुनाव में आरजेडी को दो सीटों का फायदा
बिहार विधान परिषद की 8 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। 2-2 सीटें आरजेडी और भाजपा के खाते में गई, दो पर निर्दलीय जीते, तो बाकी एक-एक सीट पर जन सुराज पार्टी और जेडीयू की जीत हुई। इन आठों सीटों में आरजेडी का एक भी एमएलसी नहीं था, इसलिए तेजस्वी की पार्टी को इस चुनाव में दो सीटों का फायदा हुआ।
आरजेडी ने भाजपा के दो सिटिंग एमएलसी हराए, जन सुराज का खाता खुला
पटना शिक्षक और दरभंगा स्नातक पर आरजेडी के उम्मीदवारों ने भाजपा के सिटिंग एमएलसी को हराया। वहीं, पीके की जन सुराज पार्टी भी इस चुनाव में एक सीट जीतने में कामयाब रही। दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज के सुरेश राय ने कांग्रेस के सिटिंग एमएलसी मदन मोहन झा को हराया।
भाजपा के दो और जेडीयू के एक एमएलसी बने
तीन एमएलसी सीटें सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के खाते में गई हैं। भाजपा को दो और जेडीयू को एक सीट पर जीत मिली। कोसी स्नातक पर भाजपा के एनके यादव ने एनडीए का कब्जा बरकरार रखा, तो तिरहुत शिक्षक सीट भाजपा ने सीपीआई से छीन ली। वहीं, जेडीयू ने पटना स्नातक पर अपना कब्जा कायम रखा है। जबकि दो सीटों सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।