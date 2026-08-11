टीचरों को आवेदन के 48 घंटे के अंदर छुट्टी नहीं दी तो अफसर नपेंगे, बोले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचरों के छुट्टी के आवेदन को लेकर शिक्षा मंत्री ने अहम बातें कही हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि इन आवेदनों पर 48 घंटे के अंदर संज्ञान लेना होगा।

बिहार के सरकारी स्कूलों में आवेदन के 48 घंटे के भीतर शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी नपेंगे। शिक्षकों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां मिल सकें इसके लिए सरकार की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। एक नवंबर से यह व्यवस्था राज्य भर के स्कूलों में लागू हो जाएंगी। ये बातें रविवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना कॉलेजिएट स्कूल के 191वें स्थापना दिवस सह पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के मौके पर कहीं।

इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन कर शिक्षा मंत्री, कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता, फुलवारी विधायक श्याम रजक, पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा, प्राचार्य सरिता शर्मा, समाजसेवी कमल नोपानी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय प्रिय सहित अन्य पूर्ववर्ती छात्रों ने किया। मौके पर विद्यालय के सोवेनियर का भी लोकार्पण किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों के हित पर पूरा फोकस रहेगा। लेकिन, एक नवंबर से छात्र हित पर पूरा ध्यान रहेगा।

प्रयोगों का आकलन दो-तीन साल बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने मॉडल स्कूलों की शुरुआत की है। छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की नि:शुल्क तैयारी कराई जा रही है लेकिन इसका असल आकलन दो से तीन साल बाद होगा।

एलुमिनाई ने नजीर पेश की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में पूर्ववर्ती छात्रों को इसी तरह काम करने की जरूरत है। प्राचार्य सरिता शर्मा ने घोषणा की कि विद्यालय परिसर में एसो. को ऑफिस दिया जा रहा है। कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि इस स्कूल का इतिहास स्वर्णिम है। विधायक श्याम रजक, अरुण सिन्हा ने इसे गौरव का पल बताया।

पुरातन छात्रों के सहयोग से स्कूल संवरेंग शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर पटना कॉलेजिएट एलुमनाई एसोसिएशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में पूर्ववर्ती छात्रों को इसी तरह काम करने की जरूरत है। पुरातन छात्रों के सहयोग से स्कूल संवरेंगे। इस मौके पर प्राचार्य सरिता शर्मा ने घोषणा की कि विद्यालय परिसर में एलुमनाई एसोसिएशन को एक ऑफिस दिया जा रहा है।