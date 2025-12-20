छेड़छाड़ हुई तो असली वीडियो दिखाइए; जीतनराम मांझी को जन सुराज के मनोज भारती ने घेरा

संक्षेप: चुनाव नतीजों में कथित धांधली के वायरल वीडियो पर घिरे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को जन सुराज पार्टी के मनोज भारती ने ओरिजिनल वीडियो शेयर करने की चुनौती दी है। इससे पहले मांझी ने वायरल वीडियो को गलत बताते हुए उसे खारिज किया था।

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के एक वायरल वीडियो पर बिहार की सियासत गर्माई हुई है। इस वीडियो को मांझी ने गलत बताया और कहा कि इसे छेड़छाड़ कर वायरल किया गया। अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने केंद्रीय मंत्री को घेर लिया है। भारती ने मांझी से कहा कि अगर वीडियो से छेड़छाड़ की गई है तो वे असली वीडियो दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर लें।

दरअसल, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी कथित तौर पर एक मंच से संबोधन दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस वीडियो को शेयर कर आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मांझी डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफरी का फॉर्मूला बता रहे हैं।

आरजेडी ने कहा कि उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोटों से हारने के बावजूद एक आईएएस अधिकारी की मदद से चुनाव जीता था। यह वीडियो वायरल होने के बाद मांझी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर इसे खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इसे छेड़छाड़ कर वायरल किया गया है।