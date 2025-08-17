लालू राज में राहुल आते तो अपहरण हो जाता; वोट अधिकार यात्रा पर संजय जायसवाल का तंज

बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में नीतीश सरकार है, इसलिए राहुल पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगर लालू राज में आते तो अपहरण हो गया होता।

बिहार में एसआईआर और 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट के नाम कटने के खिलाफ महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का सासाराम से शुरूआत हुई। इस दौरान राहुल और तेजस्वी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जिसके जवाब में अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर लालू यादव के राज में राहुल गांधी आते, तो उनका अपहरण हो जाता। वोट अधिकार यात्रा को उन्होने पर्यटन यात्रा बताया।

संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी पर्यटन पर आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में काफी कुछ सुधार हो गया है, इसी कारण आराम से पैदल घूम रहे हैं। लालू राज में तो उनका अपहरण हो गया होता। बिहार अब सुरक्षित हो गया है। वे अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये लोग कितने भी सक्रिय हो जाएं, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और देश के विकास में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी होगी।