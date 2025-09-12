राघोपुर की इतनी चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद लड़ लें चुनाव; तेजस्वी का पीएम मोदी पर तंज

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर राघोपुर की इतनी ही चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद चुनाव लजड़ जाए। दरअसल राजद नेता की हत्या के मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सवाल उठाए थे।

बिहार चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी दलों की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हाल ही में वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे आरजेडी नेता हत्या मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान है। उन्होने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। दरअसल इस घटना पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उठाए गए सवाल हत्या से किसको फायदा होगा? जिसे तेजस्वी ने शर्मनाक बताते हुए उनकी सोच को घटिया करार दिया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होने ये बातें कहीं।

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं की मानसिकता बताती है कि वे किस तरह की सोच रखते हैं। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। भाजपा को घेरते हुए उन्होने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर राघोपुर की इतनी ही चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद आकर वहां से चुनाव लड़ लें। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव है, इसलिए ये लोग लगातार आयेंगे और जुमलेबाजी करेंगे। चुनाव बाद ये लोग बिहार को भूल जाएंगे।