If Prime Minister is so concerned about Raghopur he should contest the elections himself Tejashwi taunts PM Modi राघोपुर की इतनी चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद लड़ लें चुनाव; तेजस्वी का पीएम मोदी पर तंज, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIf Prime Minister is so concerned about Raghopur he should contest the elections himself Tejashwi taunts PM Modi

राघोपुर की इतनी चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद लड़ लें चुनाव; तेजस्वी का पीएम मोदी पर तंज

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर राघोपुर की इतनी ही चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद चुनाव लजड़ जाए। दरअसल राजद नेता की हत्या के मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सवाल उठाए थे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 12 Sep 2025 05:10 PM
share Share
Follow Us on
राघोपुर की इतनी चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद लड़ लें चुनाव; तेजस्वी का पीएम मोदी पर तंज

बिहार चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी दलों की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हाल ही में वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे आरजेडी नेता हत्या मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान है। उन्होने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। दरअसल इस घटना पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उठाए गए सवाल हत्या से किसको फायदा होगा? जिसे तेजस्वी ने शर्मनाक बताते हुए उनकी सोच को घटिया करार दिया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होने ये बातें कहीं।

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं की मानसिकता बताती है कि वे किस तरह की सोच रखते हैं। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। भाजपा को घेरते हुए उन्होने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर राघोपुर की इतनी ही चिंता है, तो प्रधानमंत्री खुद आकर वहां से चुनाव लड़ लें। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव है, इसलिए ये लोग लगातार आयेंगे और जुमलेबाजी करेंगे। चुनाव बाद ये लोग बिहार को भूल जाएंगे।

ये भी पढ़ें:राजकुमार राय को सुपारी किलर ने मारा, पुलिस ने 4 को उठाया; एक करीबी की तलाश
ये भी पढ़ें:PM मोदी की मां के AI वीडियो पर घमासान; कांग्रेस पर भड़की बीजेपी, RJD को भी घेरा
ये भी पढ़ें:आपका विधायक नहीं आया ? तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में तेजप्रताप ने लोगों से पूछा
ये भी पढ़ें:तेजस्वी की यात्रा 16 सितंबर से, 10 जिले नापेंगे; राहुल के साथ भी बिहार घूमे थे

वहीं बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए एआई वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा कि मैंने वो वीडियो नहीं देखा है। लेकिन भाजपा और एनडीए के पास अपने काम का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुद्दे को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है।' उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भाजपा ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डीएनए की गाली दी थी, जिसे बिहार की जनता भूली नहीं है। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सुनियोजित तरीके से हत्या और अपराध की घटना हो रही है। अपराधी बेलगाम है। सरकार अपराध रोकने में नाकाम है।