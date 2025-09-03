पुलिस ईमानदार थी तो कैसे हो गया निर्माण, पटना के नेपाली नगर मामले में हाईकोर्ट ने पूछा

कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सब कुछ अपने ईमानदार अधिकारियों पर छोड़ दिया। यही लोग अगर सजग और सचेत होते तो यह स्थिति नहीं होती। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार ऐसे गलत कार्य करने वाले पर कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट उन्हें नहीं छोड़ेगा।

पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को नेपाली नगर मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर तथा आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट में पक्ष रखा। इस मामले पर 4 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी। न्यायमर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार एवं बोर्ड की ओर से पेश दलील पर कई सवाल खड़े किए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस क्षेत्र में तैनात पुलिस और कैम्प ऑफिस में पदस्थापित अधिकारी को भी सब कुछ पता है। पुलिस और आवास बोर्ड अधिकारी ईमानदार थे तो निर्माण कैसे हो गया। सरकार ने सब कुछ अपने ईमानदार अधिकारियों पर छोड़ दिया। यही लोग अगर सजग और सचेत होते तो यह स्थिति नहीं होती। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार ऐसे गलत कार्य करने वाले पर कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट उन्हें नहीं छोड़ेगा।

साथ ही कोर्ट ने जानना चाहा कि जमीन सरकार की है या बोर्ड की। जब बोर्ड के कानून में अतिक्रमण हटाने का अधिकार है तो फिर बोर्ड ने अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन से क्यों आग्रह किया। कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि राजीव नगर थाना क्षेत्र में पिछले 25 वर्ष से पदस्थापित अधिकारियों को क्या नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया, इसपर महाधिवक्ता ने कहा कि कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार तथा हाउसिंग बोर्ड की ओर से बहस पूरी हो गई। अब आवेदकों के वकीलों को बहस का जवाब देना है। मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि प्रथम दृष्टया में जमीन मालिकों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बोर्ड के राजीव नगर स्थित जमीन पर घर बना लेने के बाद सरकार ने एक स्कीम 2010 में लागू की है। इसमें साफ कहा गया है कि 400 एकड़ जमीन पर बोर्ड का अधिकार होगा। अगर कोई घर बना लिये हैं तो उन्हें अनुग्रह राशि के साथ मुआवजा राशि का भुगतान होगा। इस क्षेत्र में किसी को अतिक्रमण नहीं करने दिया जायेगा। उनका कहना था कि यही नहीं, 2010 स्कीम में 600 एकड़ जमीन में खाली प्लॉट पर किसी को घर नहीं बनाना है। लेकिन एक ओर लोग इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं और दूसरी ओर इसी योजना के प्रावधानों को मानने से इनकार कर रहे है।