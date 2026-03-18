केंद्र में मंत्री बनने को तैयार होते हैं नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी की नैतिक जीत होगी: शिवानंद तिवारी

बिहार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बागी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीस कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री बनने को तैयार होते हैं तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक जीत होगी।

Bihar Politics: बिहार के पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने राज्यसभा जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, तो एक तरह से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक विजय मानी जाएगी। हालांकि, शिवानंद ने कहा नीतीश राज्यसभा सांसद बनने के बाद आगे क्या करने वाले हैं यह मुझे नहीं पता है लेकिन चर्चा है कि वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से बागी हो चुके शिवानंद तिवारी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि नीतीश के केंद्र में मंत्री बनने की बात मुजे जंचती नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना या न होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो यह मोदी की नैतिक जीत होगी।

शिवानंद ने कहा कि एक समय था जब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का चेहरा तक देखना नहीं चाहते थे। मोदी की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए रखा गया भोज तक रद्द कर दिया था। ऐसे में यदि वह आज मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, तो पीएम के लिए इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है।

'नीतीश ने मोदी को बिहार आने से रोका था' शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि वह नीतीश कुमार के करीब रहकर काम कर चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब एनडीए गठबंधन के लिए बिहार के चुनाव प्रचार में नीतीश ने मोदी को आने नहीं दिया था। नीतीश कहा करते थे कि बिहार में एक मोदी पहले से मौजूद है (सुशील मोदी) दूसरे की यहां जरूरत नहीं है।

'केंद्रीय मंत्री नहीं, नीतीश को एनडीए का संयोजक बनाएं मोदी' आरजेडी से पहले जेडीयू में रह चुके शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी, नीतीश को सचमुच सम्मान देना चाहते हैं, तो उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक बनाएं। इससे नीतीश की गरिमा बनी रहेगी और गठबंधन की राजनीति में भी उनकी भूमिका रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आने वाले दिनों में नीतीश केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।