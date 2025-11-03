NDA सरकार बनी तो BJP नीतीश कुमार को गायब कर देगी, मोदी कर रहे गुमराह; बोले खरगे

संक्षेप: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए पर हमला बोला। उन्होने कहा कि एनडीए सरकार बनने की स्थिति में भाजपा नीतीश कुमार को गायब कर देगी। सीएम नीतीश को पीएम मोदी गुमराह कर रहे हैँ।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं। राज्य में एनडीए सरकार बनने की स्थिति में भाजपा नीतीश कुमार को गायब कर देगी। नीतीश कुमार को चुनाव बाद मुख्यमंत्री बनाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। सोमवार को पटना में प्रेस वार्ता में श्री खरगे ने ऐन चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जाने पर सवाल उठाया। कहा कि 10-10 लाख रुपये भी महिलाओं के खाते में भेजेंगे तो भी वे उन्हें लोभ में आकर वोट नहीं करेंगी।

नौकरी-रोजगार का झूठा वादा कर रही एनडीए-खरगे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में 20 साल से और केंद्र में 11 साल से एनडीए सरकार है। डबल इंजन की सरकार में भी बिहार बदहाल है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। रोजी-रोजगार के लिए लोग परेशानी झेलकर भी दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर हैं। यहां 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आज भी केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों में 50 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन मोदी सरकार इसे नहीं भर रही। अब बिहार में ये लोग एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का झूठा वादा कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति खराब है। शिक्षकों के पद रिक्त हैं।