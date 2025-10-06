बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, नीतीश के मंत्री कृष्नंदन पासवान का चुनाव आयोग से दो टूक

मंत्री ने कहा था कि बुर्का पहनकर आने वाली मुस्लिम महिलाओं का चेहरा मिलान कर वोटिंग कराया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसा नहीं मानता है तो हिंदू महिलाओं को घूंघट में वोट डालने की सुविधा दी जानी चाहिए।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में बुर्का पर घमासान मचता दिख रहा है। निर्वाचन आयोग की मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर सवाल उठाया था। अब उनकी पार्टी के विधायक और नीतीश सरकार के गन्ना मंत्री कृष्नंदन पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मतदान में अगर बुर्का को इजाजत है तो घूंघट की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

मीडिया के एक सवाल के जवाब में गन्ना मंत्री ने का कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी चुनाव आयोग की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा था कि बुर्का पहनकर आने वाली मुस्लिम महिलाओं का चेहरा से मिलान कराकर वोटिंग कराया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग अगर ऐसा नहीं मानता है तो हिंदू महिलाओं को घूंघट में वोट डालने की सुविधा दिया जाना चाहिए। अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा।

शनिवार को चुनाव आयोग ने रानजनैतिक दलों के साथ पटना में विधानसभा चुनाव पर बैठक की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने के साथ बुर्का में आने वाले वोटरों का चेहरा मिलान कराने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इस पर निर्वाचन आयोग का फैसला आना बाकी है।