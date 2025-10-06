बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, नीतीश के मंत्री कृष्नंदन पासवान का चुनाव आयोग से दो टूक
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में बुर्का पर घमासान मचता दिख रहा है। निर्वाचन आयोग की मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर सवाल उठाया था। अब उनकी पार्टी के विधायक और नीतीश सरकार के गन्ना मंत्री कृष्नंदन पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मतदान में अगर बुर्का को इजाजत है तो घूंघट की भी अनुमति दी जानी चाहिए।
मीडिया के एक सवाल के जवाब में गन्ना मंत्री ने का कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी चुनाव आयोग की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा था कि बुर्का पहनकर आने वाली मुस्लिम महिलाओं का चेहरा से मिलान कराकर वोटिंग कराया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग अगर ऐसा नहीं मानता है तो हिंदू महिलाओं को घूंघट में वोट डालने की सुविधा दिया जाना चाहिए। अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा।
शनिवार को चुनाव आयोग ने रानजनैतिक दलों के साथ पटना में विधानसभा चुनाव पर बैठक की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने के साथ बुर्का में आने वाले वोटरों का चेहरा मिलान कराने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इस पर निर्वाचन आयोग का फैसला आना बाकी है।
बिहार में चुनाव की घोषणा आज शाम तक हो सकती है। निर्वाचन आयोग की ओर से शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाला है। दो चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल जानाकारी दिए जाने की संभावना है। 23 नवम्बर को बिहार विधानसभा की अवधि समाप्त होने वाली है। उससे पहले चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है। बिहार चुनाव से आयोग ने 17 नए बदलाव का ऐलान किया है जिसे देश भर में आगामी चुनावों में लागू किया जाएगा। वोटर्स को बूथ पर मोबाइल ले जाने की इजाजत दी गयी है। कैंडिटेट अब पोलिंग बुथ से 100 मीटर की दूरी पर अपना सहायता केंद्र खोल सकेंगे।