अगर गैर कानूनी है… तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, माई-बहिन योजना पर सियासत तेज

माई-बहिन योजना को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के लोगों द्वारा महिलाओं से फॉर्म भरवाने को एनडीए के नेताओं ने जालसाझी और ठगी बताया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर यह गैर कानूनी है, तो सरकार पार्टी को लिखित तौर पर दे

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 9 Sep 2025 07:40 PM
बिहार चुनाव से पहले माई-बहिन योजना पर आरजेडी और सरकार आमने-सामने आ गई है। दरअसल राजद ने सरकार बनने पर माई-बहिन योजना के तहत महिलाओं को ढाई हजार रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। जिसके लिए पार्टी के लोग महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। जिसे नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने धोखाधड़ी और ठगैती बताया है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की बात कही है। अब इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है।

तेजस्वी ने कहा कि हम लोग पॉलीटिकल पार्टी हैं। माई-बहिन योजना के लिए लोगों से फार्म भरवा रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी के लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है, तो हम लोग उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और कोर्ट तक घसीटेंगे। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि अगर यह गैर कानूनी है, तो सरकार पार्टी को लिखित तौर पर दे। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे मजबूती से लगे रहें। डरने की जरूरत नहीं है। इनकी गीदड़ भभकी से डरना नहीं है।

आपको बता दें बिहार की राजनीति में भी महिला वोटर अहम हैं। जिन पर सभी दलों की निगाहें है। हाल ही में नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। जिसमें एक परिवार की एक महिला को तत्काल 10,000 रुपए और छह महीने बाद 2 लाख रुपए देने की योजना है। तेजस्वी की ‘माई बहिन योजना’को विजय चौधरी जालसाझी और महिलाओं को भ्रमित करने वाला बता रहे हैं।