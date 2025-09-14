सरकार बनी तो एम्बुलेंस कर्मियों का मानदेय 320 से 540 रुपए करेंगे; तेजस्वी का एक और चुनावी वादा

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक और चुनावी वादा किया है। उन्होने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो एम्बुलेंस कर्मियों का मानदेय 320 से 540 रुपए करेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने माई-बहिन योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी किया है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि सरकार बनी तो 102 एम्बुलेंस सेवा का पेमेंट 320 से बढ़ाकर 540 रुपए किया जाएगा। महंगाई दर के अनुसार समय-समय पर इसमें वृद्धि की जाएगी। हमारा मिशन है डॉक्टर्स के साथ मरीजों का आत्मीय संबंध मजबूत हो और मरीजों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। रविवार को पटना में बापू सभागार में राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित डॉक्टर्स संवाद में संबोधित कर रहे थे।

तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया था। डेढ़ लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन इस सरकार ने उसे रोक दिया। मौजूदा सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है। बिहार में बिना विजन वाले लोग सत्ता में है। डबल इंजन सरकार बिना विजन और विलपावर के सरकार चला रहे हैं।

सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ नकल करते हैं। हमारी सोच है कि डॉक्टर्स का सम्मान के साथ-साथ डॉक्टर को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि मरीजों का सम्मान हो और उनका बेहतर इलाज हो। हमारी सरकार आने पर ऐसे व्यवस्था वाले लोगों को दंडित किया जाएगा जो आम लोगों का इलाज नहीं करते हैं।

इससे पहले तेजस्वी यादव सरकार बनने पर भाई-बहिन योजना के तहत बिहार में रह रहीं महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की थी। इसके अलावा सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा किया। और अब एंबुलेंस कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने का चुनावी वादा किया है।