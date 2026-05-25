..तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दें, पटना के होटल में छात्रा से छेड़छाड़ पर पप्पू यादव

इस मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई थी। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक आरोपी को पकड़ा है और होटल को भी सील कर दिया है। होटल के मैनेजर समेत दो लोग अभी फरार हैं। पुलिस को होटल से यौनवर्धक दवाएं और शराब मिली हैं।

पटना के रूपसपुर में स्थित होटल हाईडेन में एक छात्रा के साथ हुई शर्मनाक वारदात ने सबको चकित कर दिया है। इस घटना के बाद से बिहार की राजधानी में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ इस घटना को लेकर सियासत भी तेज है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार बेटियों को सुरक्षाा नहीं दे सकती है तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दे दे।

पूर्णिया सांसद ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा, ‘ सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो हर बेटी के पिता को हथियार का लाइसेंस दे। पटना के होटल हिडेन विला जो एक बेटी से दुष्कर्म का प्रयास हुआ, उस होटल को ध्वस्त कर उसके संचालक को तत्काल गिरफ़्तार किया जाए!’

आपको बता दें कि रूपसपुर थाना इलाके में लॉ कॉलेज के पास एक होटल में पिता के साथ ठहरी लड़की के साथ कमरे में घुसकर छेड़खानी की गई थी। शुक्रवार की रात होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरी छात्रा के रूम में अचानक एक युवक घुस गया और पिता के सामने ही बेटी को खींचकर ले जाने लगा। पिता ने युवक का विरोध किया और किसी तरह अपनी बेटी को बचाया था। इसके बाद पिता ने होटल के नजदीक रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को फोन कर इसकी सूचना भी दी थी।

बाद में इस मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई थी। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक आरोपी को पकड़ा है और होटल को भी सील कर दिया है। होटल के मैनेजर समेत दो लोग अभी फरार हैं। पुलिस को होटल से यौनवर्धक दवाएं और शराब मिली हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि घटना के दिन होटल में शराब पार्टी हुई थी।

सिटी एसपी क्या बोले सिटी एसपी (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया था कि बेगूसराय निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी को पॉलीटेक्निक की परीक्षा दिलाने के लिए पटना आए थे। वे रूपसपुर स्थित होटल हाईडेन विला के कमरा संख्या 103 में बेटी के साथ ठहरे थे। शुक्रवार रात 12:48 बजे होटल का एक कर्मी उनके कमरे में घुस गया और छात्रा को जबरन खींचने लगा। इसी दौरान पिता की नींद खुल गई। उन्होंने विरोध किया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। यह देखकर आरोपित वहां से भाग निकला।