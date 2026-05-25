Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

..तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दें, पटना के होटल में छात्रा से छेड़छाड़ पर पप्पू यादव

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

इस मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई थी। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक आरोपी को पकड़ा है और होटल को भी सील कर दिया है। होटल के मैनेजर समेत दो लोग अभी फरार हैं। पुलिस को होटल से यौनवर्धक दवाएं और शराब मिली हैं।

..तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दें, पटना के होटल में छात्रा से छेड़छाड़ पर पप्पू यादव

पटना के रूपसपुर में स्थित होटल हाईडेन में एक छात्रा के साथ हुई शर्मनाक वारदात ने सबको चकित कर दिया है। इस घटना के बाद से बिहार की राजधानी में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ इस घटना को लेकर सियासत भी तेज है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार बेटियों को सुरक्षाा नहीं दे सकती है तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दे दे।

पूर्णिया सांसद ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा, ‘ सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो हर बेटी के पिता को हथियार का लाइसेंस दे। पटना के होटल हिडेन विला जो एक बेटी से दुष्कर्म का प्रयास हुआ, उस होटल को ध्वस्त कर उसके संचालक को तत्काल गिरफ़्तार किया जाए!’

ये भी पढ़ें:यौनवर्धक दवाएं और शराब, पटना के जिस होटल में छात्रा से छेड़छाड़ वहां क्या मिला

आपको बता दें कि रूपसपुर थाना इलाके में लॉ कॉलेज के पास एक होटल में पिता के साथ ठहरी लड़की के साथ कमरे में घुसकर छेड़खानी की गई थी। शुक्रवार की रात होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरी छात्रा के रूम में अचानक एक युवक घुस गया और पिता के सामने ही बेटी को खींचकर ले जाने लगा। पिता ने युवक का विरोध किया और किसी तरह अपनी बेटी को बचाया था। इसके बाद पिता ने होटल के नजदीक रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को फोन कर इसकी सूचना भी दी थी।

बाद में इस मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई थी। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक आरोपी को पकड़ा है और होटल को भी सील कर दिया है। होटल के मैनेजर समेत दो लोग अभी फरार हैं। पुलिस को होटल से यौनवर्धक दवाएं और शराब मिली हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि घटना के दिन होटल में शराब पार्टी हुई थी।

ये भी पढ़ें:बिहार में रोज सवा करोड़ लीटर दूध उत्पादन करें, मछली उत्पादन पर क्या बोले CM
ये भी पढ़ें:बिहार के दक्षिण में लू की चेतावनी, उत्तर में आंधी-बारिश; मौसम के दो रंग क्यों?

सिटी एसपी क्या बोले

सिटी एसपी (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया था कि बेगूसराय निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी को पॉलीटेक्निक की परीक्षा दिलाने के लिए पटना आए थे। वे रूपसपुर स्थित होटल हाईडेन विला के कमरा संख्या 103 में बेटी के साथ ठहरे थे। शुक्रवार रात 12:48 बजे होटल का एक कर्मी उनके कमरे में घुस गया और छात्रा को जबरन खींचने लगा। इसी दौरान पिता की नींद खुल गई। उन्होंने विरोध किया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। यह देखकर आरोपित वहां से भाग निकला।

उन्होंने ने डायल 112 पर इसकी सूचना दी। रात 1:15 बजे पुलिस होटल पहुंची। इस बीच उन्होंने पटना में रहने वाले अपने भतीजे को भी घटना की जानकारी दी। वह भी दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस ने आरोपित कर्मी सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि होटल मैनेजर और एक अन्य कर्मी फरार हो गए। दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Pappu Yadav Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।