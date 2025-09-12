मस्जिद से फतवा तो मंदिर से हुंकार होगा; बेगूसराय में गरजे गिरिराज, मुसलमानों पर विवादित बोला

गिरिराज सिंह ने कहा कि मस्जिदों से फतवा जारी किया गया तो मंदिरों से हुंकार करेंगे। उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम बताया।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार करेंगे। उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम कहा। इससे पहले वे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की चेतावनी भरा बयान दे चुके हैं।

शुक्रवार को गिरिराज सिंह बेगूसराय में थे। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि योजनाओं का लाभ लिया तो कहते हैं हां, मोदी जी को वोट दिया तो कहते हैं हां, जब कहा कि खुदा की कसम खाइए तो बोले नहीं। जब उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी ने गाली दिया तो बोले नहीं। क्षेत्रीय भाषा में गिरिराज सिंह ने लोगों से पूछा कि आप जिसको मदद करते हैं और बेईमान हो जाए तो उसे नमक हराम ही कहेगे ना। ऐसे में अगर मौलवी साहब मस्जिदों से फतवा जारी करेंगे तो मंदिरों से भी हुंकार निकलेगा।

गिरिराज सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां के साथ एआई वीडियो पर भी आपत्ति जताई। कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग फ्रॉड और चरित्रहीन हैं जो ऐसा काम करते हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रस बार बार ऐसे वीडियो डालता है तो यह विनाश काले विपरीत बुद्धी। इन लोगों का विनाश तय है।