Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsif culprits not get death penalty daughters will face same conditions said bhai virendra on neet student dead case
फांसी की सजा नहीं हुई तो हमारी बहू-बेटियों.., नीट छात्रा की मौत पर बोले भाई वीरेंद्र

फांसी की सजा नहीं हुई तो हमारी बहू-बेटियों.., नीट छात्रा की मौत पर बोले भाई वीरेंद्र

संक्षेप:

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर इस कांड के दोषियों को सजा नहीं मिली तो हमारी बहू-बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा। भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ अन्याय हुआ है उसे आप लोग हाईलाइट करें।

Feb 02, 2026 01:55 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत की गुत्थी कब तक सुलझेगी यह किसी को नहीं पता है। राज्य सरकार ने इस केस को सीबीआई को दिए जाने की सिफारिश कर दी है। इस बीच अब सोमवार से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष के सदस्यों ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा और विधान परिषद में नीट छात्रा की मौत के मुद्दे को उठाएंगे। सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर राजद-कांग्रेस और भाकपा के नेताओं ने नीट छात्रा के मुद्दे पर अपनी बात रखी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर इस कांड के दोषियों को सजा नहीं मिली तो हमारी बहू-बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा। भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ अन्याय हुआ है उसे आप लोग हाईलाइट करें। अगर इसमें शामिलों को फांसी की सजा नहीं हुई तो हमारी बहू-बेटियों और आपकी बहू-बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है।

ये भी पढ़ें:बिहार में सुबह-शाम ठंड और कोहरा, 2 दिन कैसा रहेगा मौसम; बारिश कब होगी

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीट मामले में लीपापोती की जा रही है। एन डी ए नेता के परिजन इसमें शामिल हैँ, इसलिए पुलिस बचाने में लगी है। कम संख्या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को पानी पिला देंगे। केंद्रीय बजट की तरह बिहार बजट में भी कुछ नहीं होगा।

कांग्रेस विधायक मो कमरुल होदा ने इस केस को लेकर कहा कि नीट छात्रा मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में इस मामले का जिक्र हो। सदन में इस पर चर्चा हो और स्पीडी ट्रायल के तहत दोषियों पर कार्रवाई हो। पुलिस जांच करने में विफल रही। इस मुद्दे पर भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि नीट छात्रा मामले में सरकार की कारवाई लीपापोती की है। इस मामले की न्यायीक जांच होनी चाहिए।

सीबीआई कर रही जाांच

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीट छात्रा मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। विपक्ष नाहक प्रलाप कर रहा है। पुलिस जांच पर लोगों को संदेह हो रहा था, इसलिए सीबीआई को मामला सरकार ने सौंप दिया। परिजनों को अब कोई शिकायत नहीं है।

ये भी पढ़ें:बिहटा से औरंगाबाद और नवादा-पावापुरी के बीच रेल लाइन,बजट में बिहार के लिए कई सौगत
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News NEET अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।