फांसी की सजा नहीं हुई तो हमारी बहू-बेटियों.., नीट छात्रा की मौत पर बोले भाई वीरेंद्र

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत की गुत्थी कब तक सुलझेगी यह किसी को नहीं पता है। राज्य सरकार ने इस केस को सीबीआई को दिए जाने की सिफारिश कर दी है। इस बीच अब सोमवार से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष के सदस्यों ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा और विधान परिषद में नीट छात्रा की मौत के मुद्दे को उठाएंगे। सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर राजद-कांग्रेस और भाकपा के नेताओं ने नीट छात्रा के मुद्दे पर अपनी बात रखी।

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर इस कांड के दोषियों को सजा नहीं मिली तो हमारी बहू-बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा। भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ अन्याय हुआ है उसे आप लोग हाईलाइट करें। अगर इसमें शामिलों को फांसी की सजा नहीं हुई तो हमारी बहू-बेटियों और आपकी बहू-बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है।

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीट मामले में लीपापोती की जा रही है। एन डी ए नेता के परिजन इसमें शामिल हैँ, इसलिए पुलिस बचाने में लगी है। कम संख्या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को पानी पिला देंगे। केंद्रीय बजट की तरह बिहार बजट में भी कुछ नहीं होगा।

कांग्रेस विधायक मो कमरुल होदा ने इस केस को लेकर कहा कि नीट छात्रा मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में इस मामले का जिक्र हो। सदन में इस पर चर्चा हो और स्पीडी ट्रायल के तहत दोषियों पर कार्रवाई हो। पुलिस जांच करने में विफल रही। इस मुद्दे पर भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि नीट छात्रा मामले में सरकार की कारवाई लीपापोती की है। इस मामले की न्यायीक जांच होनी चाहिए।