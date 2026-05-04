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अगर बच्चे चबाकर नहीं खाते हैं खाना तो हो जाएं अलर्ट, डेंटल एक्सपर्ट्स ने दी गंभीर चेतावनी

May 04, 2026 10:35 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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Health News: पटना डेंटल कॉलेज के डॉ. तनोज कुमार ने बताया कि फास्ट फूड और बिना चबाए खाने से बच्चों के दांत कमजोर और टेढ़े-मेढ़े हो रहे हैं। लापरवाही से ब्रश करने के कारण युवाओं में पायरिया की शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं।

अगर बच्चे चबाकर नहीं खाते हैं खाना तो हो जाएं अलर्ट, डेंटल एक्सपर्ट्स ने दी गंभीर चेतावनी

Health News: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक लाइफस्टाइल के बीच बच्चों और युवाओं के खानपान की आदतें पूरी तरह से बदल गई हैं। पौष्टिक घर के खाने की जगह अब फास्ट फूड ने ले ली है। इसका सीधा और सबसे बुरा असर नई पीढ़ी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। खासकर, दांतों की सेहत को लेकर एक बेहद चिंताजनक बात सामने आई है। पिज्जा, बर्गर और चाउमीन जैसे मुलायम और बिना चबाए निगले जाने वाले जंक फूड्स के कारण बच्चों के दांत न सिर्फ कमजोर हो रहे हैं, बल्कि टेढ़े-मेढ़े भी निकलने लगे हैं। पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल और जाने-माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. तनोज कुमार ने 'हिन्दुस्तान' अखबार कार्यालय में आयोजित 'डॉक्टर की सलाह' कार्यक्रम के दौरान राज्यभर के लोगों को यह अहम चेतावनी दी है और कई जरूरी सुझाव साझा किए हैं।

चबाने की कम आदत जबड़े का रोक रही विकास

डॉ. तनोज कुमार के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ को दांतों से अच्छी तरह चबाकर खाने से दांतों की प्राकृतिक रूप से सफाई होती है। लेकिन आजकल के बच्चे और युवा चबाने वाली चीजें बहुत कम खाते हैं। पिज्जा, बर्गर और चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों को खाते समय दांतों का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं हो पाता है। अनाज या सख्त चीजों को चबाने की आदत कम होने से बच्चों में जबड़े का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। जबड़े का पूरा विकास न होने के कारण ही दांत टेढ़े-मेढ़े निकलने लगते हैं और धीरे-धीरे उनमें कैविटीज की गंभीर परेशानी शुरू हो जाती है।

इस कारण बढ़ रहा पायरिया

डॉ. तनोज कुमार ने बताया कि दांतों की ठीक से सफाई नहीं होने के कारण ही युवाओं और युवतियों में पायरिया की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। पायरिया का मुख्य कारण दांतों पर प्लाक की परत का जम जाना है। इसके लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि मसूड़ों में सूजन आना, ब्रश करते समय खून निकलना और मुंह से बदबू आना पायरिया की शुरुआत है। एक बार पायरिया पकड़ लेने के बाद यह दांतों को जड़ से कमजोर करने लगता है। बता दें कि रविवार को ‘हिन्दुस्तान’ अखबार के कार्यालय में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में डॉ. तनोज ने फोन पर पाठकों की समस्याओं का भी समाधान किया।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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