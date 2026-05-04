अगर बच्चे चबाकर नहीं खाते हैं खाना तो हो जाएं अलर्ट, डेंटल एक्सपर्ट्स ने दी गंभीर चेतावनी
Health News: पटना डेंटल कॉलेज के डॉ. तनोज कुमार ने बताया कि फास्ट फूड और बिना चबाए खाने से बच्चों के दांत कमजोर और टेढ़े-मेढ़े हो रहे हैं। लापरवाही से ब्रश करने के कारण युवाओं में पायरिया की शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं।
Health News: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक लाइफस्टाइल के बीच बच्चों और युवाओं के खानपान की आदतें पूरी तरह से बदल गई हैं। पौष्टिक घर के खाने की जगह अब फास्ट फूड ने ले ली है। इसका सीधा और सबसे बुरा असर नई पीढ़ी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। खासकर, दांतों की सेहत को लेकर एक बेहद चिंताजनक बात सामने आई है। पिज्जा, बर्गर और चाउमीन जैसे मुलायम और बिना चबाए निगले जाने वाले जंक फूड्स के कारण बच्चों के दांत न सिर्फ कमजोर हो रहे हैं, बल्कि टेढ़े-मेढ़े भी निकलने लगे हैं। पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल और जाने-माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. तनोज कुमार ने 'हिन्दुस्तान' अखबार कार्यालय में आयोजित 'डॉक्टर की सलाह' कार्यक्रम के दौरान राज्यभर के लोगों को यह अहम चेतावनी दी है और कई जरूरी सुझाव साझा किए हैं।
चबाने की कम आदत जबड़े का रोक रही विकास
डॉ. तनोज कुमार के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ को दांतों से अच्छी तरह चबाकर खाने से दांतों की प्राकृतिक रूप से सफाई होती है। लेकिन आजकल के बच्चे और युवा चबाने वाली चीजें बहुत कम खाते हैं। पिज्जा, बर्गर और चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों को खाते समय दांतों का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं हो पाता है। अनाज या सख्त चीजों को चबाने की आदत कम होने से बच्चों में जबड़े का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। जबड़े का पूरा विकास न होने के कारण ही दांत टेढ़े-मेढ़े निकलने लगते हैं और धीरे-धीरे उनमें कैविटीज की गंभीर परेशानी शुरू हो जाती है।
इस कारण बढ़ रहा पायरिया
डॉ. तनोज कुमार ने बताया कि दांतों की ठीक से सफाई नहीं होने के कारण ही युवाओं और युवतियों में पायरिया की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। पायरिया का मुख्य कारण दांतों पर प्लाक की परत का जम जाना है। इसके लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि मसूड़ों में सूजन आना, ब्रश करते समय खून निकलना और मुंह से बदबू आना पायरिया की शुरुआत है। एक बार पायरिया पकड़ लेने के बाद यह दांतों को जड़ से कमजोर करने लगता है। बता दें कि रविवार को ‘हिन्दुस्तान’ अखबार के कार्यालय में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में डॉ. तनोज ने फोन पर पाठकों की समस्याओं का भी समाधान किया।